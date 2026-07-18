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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Souvenirs du « Black April »… L’Angleterre inflige à la France une défaite historique

France vs Angleterre
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É.-U.

Une déferlante anglaise a mis Mbappé et ses coéquipiers en grande difficulté.

L'équipe de France a réveillé l'un de ses pires souvenirs défensifs en encaissant quatre buts lors de la première mi-temps de son match contre l'Angleterre, tôt ce dimanche matin, en petite finale de la Coupe du monde 2026.

Selon les données de Stats Foot diffusées sur la plateforme « X », les Bleus n’avaient plus concédé quatre buts en une seule mi-temps d’un match officiel depuis le 24 avril 1968, lors des qualifications à l’Euro contre la Yougoslavie.

Le même compte précise qu’il s’agit d’une première dans l’histoire des Bleus en grand tournoi, jamais battus 4-0 dès la mi-temps d’un match de Coupe du monde ou d’Euro.

Il précise par ailleurs que les Bleus n’avaient plus accusé un tel passif à la mi-temps depuis le 13 avril 1930, lors d’une défaite 5-1 contre la Belgique en match amical.

Ce passif illustre l’ampleur des difficultés défensives rencontrées par les Bleus, menés de quatre buts avant même la mi-temps, les buteurs étant Declan Rice, Ezri Konsa et Bukayo Saka (doublé).

Les Bleus, battus par l’Espagne en demi-finale, disputaient ainsi la petite finale, tandis que l’Angleterre quittait le tournoi après sa défaite contre l’Argentine.

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