L'équipe de France a réveillé l'un de ses pires souvenirs défensifs en encaissant quatre buts lors de la première mi-temps de son match contre l'Angleterre, tôt ce dimanche matin, en petite finale de la Coupe du monde 2026.
Selon les données de Stats Foot diffusées sur la plateforme « X », les Bleus n’avaient plus concédé quatre buts en une seule mi-temps d’un match officiel depuis le 24 avril 1968, lors des qualifications à l’Euro contre la Yougoslavie.
Le même compte précise qu’il s’agit d’une première dans l’histoire des Bleus en grand tournoi, jamais battus 4-0 dès la mi-temps d’un match de Coupe du monde ou d’Euro.
Il précise par ailleurs que les Bleus n’avaient plus accusé un tel passif à la mi-temps depuis le 13 avril 1930, lors d’une défaite 5-1 contre la Belgique en match amical.
Ce passif illustre l’ampleur des difficultés défensives rencontrées par les Bleus, menés de quatre buts avant même la mi-temps, les buteurs étant Declan Rice, Ezri Konsa et Bukayo Saka (doublé).
Les Bleus, battus par l’Espagne en demi-finale, disputaient ainsi la petite finale, tandis que l’Angleterre quittait le tournoi après sa défaite contre l’Argentine.