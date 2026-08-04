Souvenirs de Krevin Großkreutz : Jürgen Klopp a-t-il trouvé son joueur idéal pour le problème Kimmich ?

Le 24 juillet, c’était le grand jour : sous un immense intérêt médiatique, Jürgen Klopp a été présenté comme le nouveau sélectionneur de l’Allemagne. La Coupe du monde désastreuse sous son prédécesseur Julian Nagelsmann, avec une élimination en seizièmes de finale contre le Paraguay, devait être rapidement oubliée ; Klopp a affiché sa confiance et a annoncé qu’il voulait remettre sur les rails non seulement la sélection nationale, mais peut-être même tout le pays. Cela nécessite selon lui un effort collectif commun - et des idées fraîches pour l’équipe d’Allemagne, qui a le plus souvent durement déçu lors des grands tournois ces dernières années. « J’ai 57 joueurs de champ que j’observe », a révélé Klopp - et l’un d’eux devrait très certainement être Philipp Treu.

Car le joueur de 25 ans du SC Fribourg ne devrait pas être particulièrement intéressant pour le nouveau sélectionneur uniquement en raison de son poste : Treu a construit sa carrière étape par étape, avec prudence, et il est désormais un titulaire indiscutable au Sport-Club, qui sera engagé sur la scène internationale la saison prochaine pour la deuxième fois de suite. Le parcours européen a tout de même mené les Fribourgeois avec Treu jusqu’en finale de la Ligue Europa contre Aston Villa la saison passée. Treu a la qualité pour être au moins un candidat très sérieux à l’équipe d’Allemagne - et il est arrière droit. Et donc précisément à l’un des postes qui ont le plus souvent donné du fil à retordre aux sélectionneurs allemands du passé récent.

« Nous n’avons pas énormément de choix en Allemagne au poste de latéral », a estimé Treu dans kicker, jugeant avec réalisme la concurrence qui l’entoure. Ce choix très limité avait conduit Julian Nagelsmann à repositionner une nouvelle fois Joshua Kimmich à droite en défense, alors que le vice-capitaine de la DFB n’est utilisé qu’au milieu défensif au Bayern Munich. Quand cela n’a finalement pas fonctionné contre le Paraguay, Kimmich a été retiré de son poste et replacé dans l’axe, où les supporters, ses coéquipiers et les experts préfèrent de toute façon largement le voir évoluer.

En raison du manque d’options au poste d’arrière droit, cela n’était auparavant pas possible du point de vue de Nagelsmann - mais c’est précisément cette alternative qui pourrait désormais s’offrir à Jürgen Klopp avec Philipp Treu. « Ce n’est un secret pour personne que ce serait un rêve pour moi d’entrer un jour sur le terrain avec l’aigle sur la poitrine », a confié Treu à Sky.

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Le Fribourgeois ressemble d’une certaine manière à un ancien protégé du BVB que Klopp avait révélé au plus haut niveau : Kevin Großkreutz. Quand le besoin s’en est fait sentir, ce dernier a soudainement dû évoluer arrière droit à Dortmund lors de la saison 2013/14 alors qu’il était de formation offensive, et il s’en est si bien sorti qu’il a même été nommé pour la Coupe du monde au Brésil, même s’il n’a pas été utilisé lors du tournoi par le sélectionneur Jogi Löw. Avec beaucoup d’engagement, des courses inlassables et une forte puissance physique, ce n’est pas seulement Großkreutz qui a brillé sous Klopp chez les Schwarz-Gelben, mais aussi Philipp Treu l’an dernier au Sport-Club. Des qualités que le nouveau sélectionneur semble manifestement beaucoup apprécier à ce poste.

Philipp Treu : « Je sais qu’il me manque encore un bout de chemin avant la sélection »

« Je sais qu’il me manque encore un bout de chemin avant la sélection », déclarait Treu fin mars dans le kicker, mais entre-temps, l’écart a sans doute encore diminué. Il y a trois ans et demi, le maillot avec l’aigle sur la poitrine relevait encore presque du rêve inaccessible pour Treu : capitaine, il jouait bien pour le Sport-Club - mais seulement avec l’équipe réserve en 3. Liga.

Quand il s’est agi, à l’été 2023, de décider de la suite pour lui, Treu a choisi non pas d’intégrer l’effectif de Bundesliga en tant que joueur de complément avec peu de perspectives de temps de jeu, mais de partir : il a rejoint le FC St. Pauli en 2. Bundesliga pour 500 000 euros. L’étape suivante vers le haut, mûrement réfléchie, choisie avec soin. Avec le club hambourgeois, il a immédiatement été promu et a également disputé la saison 2024/25 en Bundesliga, au cours de laquelle St. Pauli a assuré son maintien.

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En tant que joueur de Bundesliga, il a franchi l’étape suivante en 2025 - et celle-ci l’a ramené à Fribourg. « Philipp a connu une superbe progression et nous sommes absolument ravis de son retour », a déclaré le directeur sportif du SCF, Klemens Hartenbach. Pour Treu, formé dans son propre centre de formation, les Fribourgeois ont déboursé 5,5 millions d’euros, soit onze fois la somme qu’ils avaient encaissée pour lui deux ans plus tôt. Cela devait s’avérer être un investissement rentable, puisqu’entre-temps, la valeur marchande du joueur de 25 ans a atteint 15 millions d’euros. « La manière dont les derniers mois se sont passés me réjouit énormément, mais j’ai toujours faim », a déclaré Treu au kicker.

Et c’est précisément cette faim que le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp veut voir chez ses joueurs, comme le passé l’a montré plus que clairement. Il ne devrait pas en aller autrement désormais en sélection. Comme Philipp Treu peut en plus résoudre le problème du poste d’arrière droit, ce ne serait pas une grande surprise s’il pouvait franchir l’étape suivante en septembre et réaliser son rêve d’une apparition avec l’équipe d’Allemagne. Jürgen Klopp nommera alors son groupe de 26 joueurs pour les prochaines échéances de la Ligue des nations - et Philipp Treu est un candidat très sérieux pour l’une des places.