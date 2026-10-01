« Wow, quel gardien », s’est enthousiasmé Klopp avant le match à l’Allianz Arena de Munich sur ZDF au sujet des qualités d’Urbig, avant de raconter que celui-ci avait déjà attiré son attention il y a quelques années en tant que gardien de deuxième division.

« Je savais qu’il était à Fürth, mais pas vraiment pourquoi. Nous avions joué un match de préparation avec Liverpool contre Fürth et après ça, mon entraîneur des gardiens de l’époque m’a tout de suite dit : “Ce gamin est extrêmement intéressant” », s’est souvenu Klopp à propos d’une quasi-humiliation des Reds en match amical pendant la préparation estivale 2023.

Urbig, alors âgé de seulement 19 ans, venait tout juste d’être prêté par le 1. FC Cologne au club de deuxième division Greuther Fürth et, malgré quatre buts encaissés, il s’en était visiblement très bien sorti lors du test face au grand Liverpool. Les joueurs de Fürth avaient même failli remporter ce duel contre les Anglais alors entraînés par Klopp, menant 4-3 peu avant la fin. À la 89e minute, la superstar Mohamed Salah, qui a quitté Anfield Road cet été pour rejoindre Trabzonspor, a toutefois fini par inscrire le but du 4-4 final.

Qu’est-ce qui intéresse particulièrement Jürgen Klopp chez Jonas Urbig ?

« Hier, nous avons fait la route vers la conférence de presse, nous sommes restés deux heures ensemble dans la voiture : maintenant, nous savons tout l’un de l’autre. Rien que je ne voulais pas savoir », a révélé Klopp, expliquant qu’il avait pu mieux faire connaissance avec Urbig lors du trajet commun vers le lieu du match, à Munich, mercredi. « D’où vient-il ? Qui est ce garçon ? », voilà ce qui l’intéressait, a expliqué le sélectionneur. « Le gardien, je l’ai vu tous les jours à l’entraînement et il est bien plus passionnant de savoir quel genre de type se cache derrière. »

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Après son année de prêt à Fürth, Urbig était revenu en 2024 dans son club formateur de Cologne et s’était d’abord imposé comme numéro un de l’équipe de la ville de la cathédrale, alors en deuxième division. Après quelques mois, il a toutefois été relégué sur le banc par Marvin Schwäbe, avant de rejoindre le Bayern au début de l’année 2025. Depuis, le joueur de 23 ans est préparé pour succéder à Manuel Neuer et obtient régulièrement du temps de jeu ; au cours de la saison actuelle, il a déjà disputé deux matches. Si Neuer met fin à sa carrière l’été prochain, Urbig est destiné à devenir le nouveau numéro un du Rekordmeister allemand.

Après avoir été appelé pour la première fois en équipe nationale A peu avant la Coupe du monde 2026 par l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, le successeur de Nagelsmann, Klopp, a lui aussi convoqué le gardien remplaçant du FCB. Lors du duel face à la Serbie, Urbig a alors gardé les buts de l’équipe d’Allemagne pour la première fois.