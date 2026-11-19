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La sélection saoudienne des moins de 17 ans a entamé son parcours en Coupe du monde U17 par une défaite spectaculaire face à son homologue uruguayenne, ravivant les souvenirs du Mondial des A aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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La sélection saoudienne des moins de 17 ans s'est inclinée face à son homologue uruguayenne sur le score de 3-2, ce jeudi, à l'Aspire Zone, dans la capitale qatarie Doha, lors de la première journée du groupe D de la Coupe du monde U17.

Fares Bouchaqraa a ouvert le score pour l'Arabie saoudite à la 38e minute de jeu, en transformant avec brio un penalty face au gardien Luis Machin.

Mais Pablo Barreiro, joueur de l'Uruguay, a remis les deux équipes à égalité deux minutes avant la fin du temps réglementaire de la première période. Il a profité d'un ballon repoussé par la défense saoudienne à l'entrée de la surface pour frapper fort vers le but, et le gardien Abdullah Al-Mas a manqué son intervention.

Fares Bouchaqraa a toutefois poursuivi sur sa lancée et redonné l'avantage à l'Arabie saoudite à la 58e minute, sur un nouveau penalty obtenu par les Saoudiens après le recours de l'arbitre à l'assistance vidéo.

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À la 68e minute, une nouvelle erreur saoudienne a permis à l'Uruguay d'égaliser : Jawad Al-Hashem, joueur de la sélection saoudienne, a marqué contre son camp.

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Le coup de grâce est venu de la sélection uruguayenne à seulement quatre minutes du terme de la rencontre, plus précisément à la 86e minute, lorsque Facundo Rodríguez a inscrit le troisième but de l'équipe sud-américaine.

Facundo a marqué de manière étonnante : il a frappé de très loin, mais le gardien saoudien Abdullah Al-Mas a mal jugé sa tentative d'arrêt, et le ballon a fini au fond des filets à la surprise générale.

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Cette défaite place la sélection saoudienne des moins de 17 ans à la troisième place du groupe D, sans le moindre point, devant Haïti, quatrième et dernier, uniquement à la différence de buts.

De son côté, l'Uruguay occupe la deuxième place du même groupe avec 3 points, derrière la France, leader à la différence de buts.

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La France des moins de 17 ans avait entamé la phase de groupes en battant Haïti 3-1, ce jeudi, pour prendre la tête.

Le prochain match de l'Arabie saoudite U17 l'opposera à la France, dimanche prochain, et elle devra obtenir un résultat positif pour préserver ses chances de qualification pour le tour suivant.

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Cette rencontre a ravivé les souvenirs du premier match de l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, face à l'Uruguay, le 16 juin dernier.

Ce match s'était soldé par un nul 1-1 : l'Arabie saoudite avait mené au score grâce à un but d'Abdulelah Al-Amri à la 41e minute, avant que Maximiliano Araújo n'égalise à dix minutes de la fin.

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Cette rencontre était restée la plus marquante de l'Arabie saoudite lors du Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle s'était ensuite inclinée 4-0 face à l'Espagne, avant de faire match nul 0-0 contre le Cap-Vert, et avait quitté la compétition dès la phase de groupes, en terminant dernière du groupe H avec seulement deux points.