L'opposition au plan de la Fédération internationale de football, concernant la vente d'une partie des droits de ses compétitions à des fonds d'investissement privés, a atteint le niveau des grands clubs, dont le Real Madrid et la Juventus.

L'Union européenne de football avait annoncé, hier jeudi, sa décision décisive de boycotter les compétitions de la Fédération internationale, en signe de protestation contre le plan de vente dévoilé par Gianni Infantino, président de la FIFA.

Le réseau Bloomberg a rapporté : « Le ralliement de clubs de l'envergure du Real Madrid et de la Juventus au front des opposants est perçu comme une nouvelle escalade susceptible de compliquer les plans de la FIFA, en particulier en ce qui concerne l'avenir de compétitions générant d'énormes revenus commerciaux, au premier rang desquelles la Coupe du monde des clubs. »

Selon les mêmes sources, les clubs opposants estiment que le modèle économique actuel de la FIFA repose essentiellement sur la participation des clubs et de leurs joueurs aux compétitions internationales, ce qui leur confère le droit de s'opposer à tout changement substantiel touchant aux droits commerciaux du football.

Les clubs opposants considèrent que la FIFA ne dispose pas de l'autorité juridique nécessaire pour séparer sa branche commerciale et en vendre une part à un investisseur extérieur.

Ces développements interviennent alors que la polémique s'intensifie autour du projet de la FIFA, qui vise à créer une entité commerciale indépendante et à ouvrir une partie de sa propriété à des investisseurs du secteur privé, une démarche qui a suscité une opposition croissante tant de la part des confédérations continentales que des grands clubs.

Les pressions s'accentuent sur le président de la FIFA, Gianni Infantino, à un moment où son plan fait l'objet de vives critiques de la part de plusieurs acteurs influents du monde du football, ce qui menace de déclencher un nouveau conflit entre la Fédération internationale et les différents acteurs du jeu à l'échelle mondiale.