Southgate : "Mancini a modernisé l'Italie"

Les Three Lions vont devoir faire face à une Italie bien différente des précédentes ce dimanche lors de la finale de l'Euro à Wembley.

Gareth Southgate a salué le travail de Roberto Mancini qui a rendu l'Italie pratiquement méconnaissable par rapport à l'équipe qu'il a rencontrée lorsqu'il jouait, tout en mettant en garde contre la menace que représente le système modernisé de l'entraîneur italien.

Face à la force de l'Italie, Southgate a déclaré que son équipe devrait donner le meilleur d'elle-même pour avoir une chance de s'imposer. Le patron de l'Angleterre pense que les Three Lions et les Azzurri sont les deux meilleures équipes de l'Euro 2020 et des adversaires mérités en finale dimanche.

"Ils ont une façon très claire de jouer, un grand esprit, une grande énergie dans leur façon de jouer, tactiquement comme toutes les équipes italiennes très bonnes, mais aussi le style de jeu est probablement différent des équipes italiennes de quand j'étais plus jeune - très moderne", a déclaré Southgate à Sky Italie.

"Je les ai observés de près pendant deux ans, car je sais le travail que faisait Roberto Mancini. C'est une équipe exceptionnelle et je pense que, sans aucun doute, les deux meilleures équipes du tournoi sont arrivées en finale."

Jordan Henderson ne tarit pas d'éloges sur l'Italie

"Dans les matchs que j'ai vus, ils ont l'air tellement forts défensivement mais ils ont aussi des joueurs fantastiques en attaque qui peuvent faire mal aux équipes et marquer des buts et créer des occasions", a déclaré le milieu de terrain anglais.

"C'est donc un match très dur et difficile pour nous, mais en même temps, je pense que si nous sommes au niveau que nous sommes capables d'atteindre, nous pouvons aussi leur poser des problèmes."

Mancini a pris les rênes de la Squadra Azzura après l'échec de la qualification de l'Italie pour la Coupe du monde 2018, et il a mené une série de 33 matches consécutifs sans défaite.

Contrairement au stéréotype des équipes azzurri qui sont laborieuses et défensives, ce groupe presse haut sur le terrain et marque des buts à tour de bras. Ils ont inscrit 12 buts en six matches dans ce tournoi.

C'est donc une opposition de style qui attend les deux formations ce dimanche soir à Wembley, avec à la clé un premier sacre européen pour les Anglais ou un premier depuis 1968 pour les Italiens.