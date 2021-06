Southgate : "L'Angleterre sait qu'elle peut mieux jouer"

Les Three Lions ne sont pas parvenus à enchaîner face à l'Ecosse après leur victoire inaugurale face à la Croatie.

Gareth Southgate a reconnu que l'Angleterre n'a pas fait assez pour remporter son match du Groupe D contre l'Écosse à Wembley, mais il a ajouté que ce résultat sera un apprentissage pour sa jeune équipe à l'Euro 2020.

Les Three Lions n'ont pas été en mesure de briser la défense obstinée des visiteurs de Steve Clarke, qui ont fortement limité les options de leurs hôtes tout au long de la rencontre pour obtenir un point durement acquis.

Après une prestation plus assurée contre la Croatie dimanche, la soirée londonienne sous la pluie a été décevante, et le manager anglais n'a pas manqué de le reconnaître.

"Je pense que c'était une soirée frustrante, nous savons que nous pouvons mieux jouer, a déclaré Southgate à ITV dans ses commentaires d'après-match. Il faut reconnaître que l'Écosse a défendu vaillamment et a bien joué.

"Nous n'avons pas fait assez pour gagner le match, mais la chose dont nous devons nous soucier dans le football de tournoi après cela, c'est que nous devions nous assurer de ne pas le perdre.

"Toute l'équipe peut se regarder, [et] cela commence par moi - nous devons être meilleurs. Nous n'avons pas fait assez pour gagner le match ce soir, [avec] pas assez de tentatives de but....

"Nous devons regarder cela. Nous savons que c'est une déception pour nos supporters, mais nous devons nous reposer et aller de l'avant."

Southgate n'a effectué que deux changements par rapport à l'équipe qui a battu la Croatie, en remplaçant les latéraux Kyle Walker et Kieran Trippier par Reece James et Luke Shaw, et en laissant Harry Maguire, apparemment en pleine forme, sur le banc.

Pour le deuxième match consécutif, le quinquagénaire a choisi de retirer le capitaine Harry Kane, après que l'attaquant de Tottenham ait passé une autre soirée stérile et léthargique devant le but, Marcus Rashford l'ayant remplacé à un quart d'heure du terme.

"Nous avions besoin de plus de courses derrière, [et] j'ai senti que Marcus Rashford nous donnerait cette énergie, a ajouté Southgate. Nous devons prendre ces décisions en fonction de ce que nous voyons.

"Nous travaillons encore ces schémas, nous jouons un haut niveau de jeu sous l'intensité et trouver des espaces ce soir était difficile. L'Écosse a bien joué et nous n'avons pas été capables de les ouvrir.

"Je sais exactement où en est cette équipe - c'est une équipe jeune et certains d'entre eux n'auront jamais vécu une nuit sous cette intensité et cette pression, c'est un énorme apprentissage pour eux. C'est ce que nous devons regarder en allant de l'avant."

Robertson : "Je place la performance de Gilmour parmi les meilleures".

La star écossaise Andy Robertson a déclaré que le milieu de terrain de 20 ans Billy Gilmour, nommé star du match, a un "grand avenir" pour son pays. Gilmour joue pour Chelsea au niveau du club.

"Je placerais la performance de Gilmour juste là, a déclaré Robertoson à ITV. J'ai parlé avec lui à l'hôtel tout à l'heure et je l'ai regardé, et pour être juste envers Billy, rien ne lui fait peur. Je crois qu'il peut avoir autant de sélections qu'il le souhaite pour l'Écosse. Il a un grand avenir, mais le moment présent lui convient aussi très bien."

Robertson a poursuivi en parlant de la performance générale de l'équipe : "Nous avons eu de grosses occasions, nous avons parfois gardé le ballon de façon superbe, nous avons frustré l'Angleterre et, dans une autre soirée, nous aurions pu gagner.

"Nous prenons un point, il nous permet de rester en vie. Mais il est important que nous utilisions ce sentiment, les fans étant heureux avec nous en allant jusqu'à mardi et essayer de l'utiliser pour obtenir un résultat positif pour sortir du groupe."

L'Angleterre ne s'attardera pas sur son échec face à la Tartan Army, car elle se prépare à un choc crucial avec la République tchèque mardi.

Un match nul suffirait à assurer aux Three Lions une place parmi les deux premiers du Groupe D, mais il leur permettrait également de terminer à la deuxième place derrière l'équipe de Jaroslav Silhavy, un résultat qui pourrait permettre à Southgate et à sa troupe d'accéder à un huitième de finale théoriquement plus facile, en évitant le deuxième du Groupe F, très relevé.

Cependant, cela les éloignerait également du confort de Wembley, à Copenhague, pour la première partie de la phase à élimination directe, tandis que la France, tenante de la Coupe du monde, pourrait être un adversaire probable en quart de finale à Saint-Pétersbourg.