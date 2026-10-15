Southgate ferme la porte à Manchester United et pose 5 questions sur l'affaire City

Sir Gareth Southgate, l'ancien sélectionneur de l'Angleterre, a écarté l'idée d'un retour sur un banc en Premier League, affirmant qu'il avait perdu le plaisir du football durant la dernière partie de son mandat avec les Three Lions, et qu'il savoure actuellement de nouvelles expériences loin des terrains.

Âgé de 56 ans, Southgate n'a entraîné aucune équipe depuis son départ de la sélection anglaise, après la défaite en finale de l'Euro 2024 face à l'Espagne.

Son expérience d'entraîneur au niveau des clubs se limite à trois années à la tête de Middlesbrough, achevées en 2009 par la relégation du club hors de la Premier League.

Malgré son éloignement des bancs, le nom de Southgate a continué de figurer parmi les candidats à la succession à Manchester United, en particulier durant les derniers jours de l'ère de l'entraîneur néerlandais Erik ten Hag.

Et avec la pression qui entoure Michael Carrick, il n'est pas exclu que le nom de l'ancien sélectionneur anglais revienne dans la liste des prétendants en cas de changement au sein du staff technique du club.

Mais Southgate a tranché quant à un éventuel retour à la tête d'un club de Premier League, déclarant lors de son passage dans le podcast « The Amol Rajan Connection » : « Je ne vois aucun scénario dans lequel cela pourrait se produire. »

Southgate : je ne prenais plus de plaisir dans les victoires

Southgate a dirigé la sélection anglaise pendant huit ans, atteignant la finale de l'Euro 2020, disputé en 2021, ainsi que les demi-finales de la Coupe du monde 2018, avant de perdre la finale de l'Euro 2024 face à l'Espagne, lors de sa dernière étape avec la sélection.

L'entraîneur anglais a expliqué que sa passion pour le football avait décliné durant la dernière période de son expérience avec la sélection, indiquant que les victoires ne lui procuraient plus le même sentiment qu'auparavant.

Southgate a déclaré, selon les propos rapportés par le quotidien britannique « The Sun » : « À la fin de mon mandat avec la sélection anglaise, j'ai cessé de prendre du plaisir, du moins pendant un certain temps, et ce sont les victoires qui me permettaient de continuer. »

Il a ajouté : « Vers la fin, je ne prenais plus de plaisir dans les victoires au-delà de deux minutes. C'est pourquoi je regardais à peine des matches de football. »

Southgate a révélé qu'il ne s'était rendu dans aucun stade depuis sa présence à la finale de la FA Cup en 2025, lorsqu'il a célébré le premier titre de l'histoire de son club de cœur, Crystal Palace.

Il a poursuivi : « Je suis allé à la finale de la FA Cup pour voir mon équipe, Crystal Palace, remporter son premier titre. Depuis, je ne suis allé dans aucun stade de football. Mon envie de prendre part au monde du football a changé. »

De nouvelles expériences loin des terrains

Southgate s'est engagé sur des voies différentes depuis son départ de la sélection anglaise : il a présenté un documentaire pour la BBC consacré aux défis auxquels font face les jeunes et les garçons au Royaume-Uni, et a également exercé comme conférencier invité à la Harvard Business School, aux États-Unis.

L'ancien sélectionneur s'est réjoui des changements survenus dans sa vie au cours de la période écoulée, estimant qu'il avait commencé à vivre des expériences différentes, loin des pressions liées aux résultats des matches.

Il a déclaré : « J'ai savouré les dix-huit derniers mois de ma vie. J'ai passé 37 ans durant lesquels la perception que j'avais de moi-même dépendait du fait que j'allais gagner ou perdre le samedi. »

Et de continuer : « J'ai vraiment apprécié de vivre des expériences différentes. J'ai rencontré des responsables politiques et des personnes issues du secteur des médias, j'ai appris sur le leadership dans des domaines variés, et j'ai voyagé à travers le monde pour acquérir des connaissances. J'ai simplement apprécié de vivre un chapitre différent de ma vie. »

Southgate réagit à l'affaire Manchester City

Southgate a également évoqué l'affaire relative aux accusations d'infractions de Manchester City aux règles financières de la Premier League, estimant que ce dossier n'apporte aucun bénéfice réel au football, quelle qu'en soit l'issue.

Une commission indépendante avait conclu que la majorité des accusations liées à de prétendues infractions aux règles financières, sur la période allant des saisons 2009-2010 à 2017-2018, était établie, tandis que Manchester City a nié toute infraction et a fait appel de la décision.

Southgate a déclaré : « Il y aura une réaction des supporters les plus fanatiques, qui veulent sanctionner Manchester City le plus durement possible, que ce soit par une rétrogradation à un échelon inférieur, une amende ou toute autre mesure. »

Il a ajouté : « J'ai travaillé au sein de conseils d'administration de clubs de football, j'ai participé à des réunions avec l'Union européenne de football (UEFA) et la Fédération internationale de football (FIFA), et j'ai été présent dans tous ces milieux. Je sais donc à quel point ces sujets sont complexes. »

Il a poursuivi : « L'idée essentielle, pour moi, c'est que tout ce qui se passe n'est pas bon pour le football, et qu'il n'y a aucun gagnant dans cette affaire. La Premier League peut avoir le sentiment, pendant un très court instant, que sa position est justifiée après toutes les critiques qu'elle a subies en raison de la longueur de la procédure, et que le verdict explique pourquoi cela a pris tout ce temps. »

Il a nuancé : « Mais vient ensuite la prise de conscience de l'ampleur de ce qui attend tout le monde : comment allons-nous gérer tous ces développements ? Quelle est la probabilité que d'autres affaires juridiques apparaissent ? Combien de temps la question peut-elle prendre ? Quelle est la sanction appropriée ? Et comment préserver la stabilité de tout le football ? »

Southgate a conclu : « Ce sont des sujets extrêmement complexes. »