Le sélectionneur est revenu sur les choix forts qu'il a effectués pour le match contre la Croatie et qui ont été salutaires aux siens.

Gareth Southgate a affirmé qu'il a laissé Ben Chilwell et Jadon Sancho à l'écart du groupe à l'occasion du choc contre la Croatie lors de leur match d'ouverture de l'Euro 2020, car il avait besoin de couvrir d'autres postes.

L'arrière gauche de Chelsea et l'ailier du Borussia Dortmund n'ont pas été retenus parmi les remplaçants pour le choc à Wembley dimanche. L'Angleterre s'est présentée à ce match avec l'arrière droit Kieran Trippier sur le côté gauche de la défense, tandis que Phil Foden et Raheem Sterling ont commencé sur les ailes.

Chilwell et Sancho ne souffrent d'aucun souci physique et Southgate dit qu'il avait besoin de renforts différents.

"Concernant les deux garçons qui ne sont pas dans l'équipe, c'est juste dommage que nous ne puissions en nommer que 23 et nous avons dû couvrir certains postes, a déclaré Southgate à BBC Sport. Je n'aime pas le fait que nous devions exclure des joueurs de l'équipe dans un tournoi majeur."

La décision de Southgate de mettre Trippier à gauche malgré la présence de Chilwell et Luke Shaw a semé la confusion chez les fans anglais. Mais l'entraîneur est convaincu que le joueur de l'Atletico Madrid peut offrir la protection dont son équipe a besoin de ce côté-là. "Avec Kieran, nous pensons que c'est un joueur très expérimenté et un bon défenseur dans les un contre un pour empêcher les centres d'entrer. Sa communication et son leadership seront une aide et son expérience nous aidera."

Le résultat du match a finalement donné raison au coach des Three Lions puisque ses hommes se sont imposés avec conviction face aux Croates (1-0).