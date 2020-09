Southgate encense Sterling : "Il a porté son jeu à un autre niveau"

Le sélectionneur des Three Lions a salué la star de Manchester City après avoir vu son équipe remporter une victoire serrée en Ligue des Nations.

Raheem Sterling a "porté son jeu à un autre niveau", selon Gareth Southgate, qui a salué l'ailier anglais "exceptionnel" après la victoire de samedi sur l' . L' s'est rendue sur le terrain pour la première fois en dix mois contre l'Islande à Reykjavik ce week-end et a enregistré une victoire 1-0 pour ouvrir sa campagne de la sur une note positive. Sterling s'est avéré être l'homme du match, car il a obtenu un penalty en fin de match, avant de le convertir lui-même.

La star de a désormais marqué 11 buts lors de ses 12 dernières sorties sur la scène internationale, et Gareth Southgate a été ravi de son impact sur le reste de l'équipe. Le sélectionneur des Three Lions a également félicité Sterling pour s'être présenté tôt à l'entraînement de pré-saison et sa mentalité de gagnant, déclarant aux journalistes : "Sa soif de marquer, sa soif de gagner des choses, sa soif d'être un leader, vous ne pouvez vraiment pas le sous-estimer".

"Cela a un impact énorme sur tout le monde autour de lui et a vraiment fait passer son jeu à un autre niveau. Je ne peux pas en dire assez sur lui, vraiment. Cela aurait été très facile de passer quelques jours de plus sur la plage, de ne pas se présenter, de se mettre au diapason de son club en début de saison. Sa mentalité toute la semaine a été exceptionnelle. Désespéré d'être ici, désespéré de jouer, désespéré de rester, je pensais qu'il portait le combat quand nous avons été réduit à 10. Il a pris la responsabilité du penalty, et j'ai trouvé que c'était un caractère exceptionnel tout au long - son désir de gagner et de réussir est exceptionnel", a ajouté le sélectionneur de l'Angelterre.

"Les buts peuvent venir d'ailleurs que Kane"

Southgate fera probablement tourner son équipe lorsque l'Angleterre affrontera le mardi, avec le capitaine, Harry Kane, parmi ceux qui pourraient être reposés avant la nouvelle campagne de , qui débutera le 12 septembre. L'attaquant de avait l'air rouillé lors de l'affrontement avec l'Islande, après avoir raté une grande partie de la pré-saison après avoir été mis en quarantaine à son retour en Angleterre après des vacances en famille aux Bahamas.

Bien que Kane reste un élément clé de son équipe, l'Angleterre a beaucoup de joueurs offensifs de qualité qui peuvent intervenir en son absence selon Southgate. "Harry est un buteur suprême et est essentiel à notre façon de jouer". De même, nous avons d'énormes menaces qui seront claires au fur et à mesure que les prochains mois se développeront - avec Raheem en particulier. Évidemment, nous avons déjà parlé de Jadon [Sancho], Mason [Greenwood] arrive cependant, Marcus Rashford est bien sûr à la maison".

"Phil Foden qui, à mon avis, a fait de très bons débuts dans des circonstances vraiment difficiles, très difficiles à jouer dans ces domaines, et Mason Mount marquera également des buts. Ce qui est bien, c'est que nous ne nous reposerons pas uniquement sur Harry et je pense que des matchs comme la victoire en (une victoire 3-2 en Ligue des Nations en octobre 2018, avec deux buts en Sterling et un de Rashford) montrent que des buts peuvent venir d'ailleurs", a conclu le sélectionneur des Three Lions. L'Angleterre a un vivier exceptionnel et semble enfin décidé à l'exploiter au mieux dans les prochaines années.