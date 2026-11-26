Comment regarder Southampton-Middlesbrough avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Championship - Journée 18 27 nov. 2026 - 15:00 St. Mary's Stadium

Southampton reçoit Middlesbrough au St. Mary's Stadium pour un match de Championship opposant le sixième au premier du classement.

L’équipe de Tonda Eckert reste sur deux matches sans défaite. Elle a fait match nul 1-1 contre Sheffield United mardi soir, trois jours après une victoire 2-0 face à Derby County.

Ce résultat a maintenu Southampton dans le top 6, mais le club manque de régularité. Une défaite 1-0 sur le terrain de Preston North End plus tôt ce mois-ci et un nul 1-1 contre West Bromwich Albion montrent à quel point les rencontres se sont jouées sur des détails.

Middlesbrough arrive en tête du championnat sous la direction de Kim Hellberg. L’équipe a battu Swansea City 2-1 mardi, après une victoire 2-0 contre Bristol City samedi.

L’équipe de Hellberg n’a perdu qu’une fois lors de ses cinq derniers matches, 2-0 sur le terrain de Wrexham. Elle a également préservé sa cage inviolée contre Charlton Athletic et Bristol City au cours de cette série.

Les deux équipes ont fait match nul 1-1 au St. Mary's en septembre 2025, mais Middlesbrough s’est imposé 4-0 au Riverside en janvier. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et le streaming.

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