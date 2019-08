Southampton-Manchester United (1-1) : MU trébuche encore

Manchester United a manqué l'occasion de se relancer ce samedi en Premier League. Les Red Devils ont été accrochés à St-Mary par Southampton (1-1).

4e journée de

- : 1-1

Buts : Vestergaard (58e) ; D. James (10e)

Et de trois ! Manchester United a enregistré un troisième match sans succès en Premier League. Après le nul face aux Wolves (1-1) et le faux pas contre (1-2), l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a dû partager les points avec Southampton (1-1) ce samedi. C’est inquiétant, et ce qui l’est encore plus, c’est que Paul Pogba et ses coéquipiers ne méritaient pas nécessairement mieux.

Certes, les Mancuniens ont eu la possession du ballon et ont aussi été l’équipe la plus dangereuse sur le terrain. Cependant, une fois de plus, la copie a été trop brouillonne et ce n’est qu’à dix contre onze suite à l’expulsion de Kevin Danso (73e) côté Southampton, que les visiteurs ont vraiment commencé à gêner leurs adversaires. Et ce fut, au bout du compte, une domination stérile.

Les jeunes pousses répondent présents

Marcus Rashford (82e) et le prometteur Mason Greenwood (88e) auraient pu offrir une victoire à leur équipe in-extremis, mais leurs tentatives ont été repoussées habilement par l’excellent Angus Gunn. À ce moment-là, les Red Devils avaient de quoi regretter leur réveil tardif, et le fait de ne pas s’être montré aussi tranchants durant le premier acte de la partie.

3 - Daniel James has scored three goals in his four Premier League games for Manchester United; he only scored three in his final 22 Championship appearances for previous club Swansea City. Step-up. pic.twitter.com/ENs9Z0q2E8 — OptaJoe (@OptaJoe) August 31, 2019

Pour une équipe qui vise le Top 4, sept points perdus sur neuf, c’est assurément trop. Pourtant, cette fois, MU avait bien démarré son match. Daniel James, qui s’était déjà montré décisif la semaine dernière, a débloqué la situation après 10 minutes de jeu. D’une frappe limpide en pleine lucarne, suite à une passe de Scott McTominay, il a donné l’avantage à son équipe. Un but qui aurait même pu être suivi par un second à la 22e, avec un tir du même James sur lequel Gunn s’est parfaitement couché.

Il y avait assurément mieux à faire pour MU dans ce match, d’autant plus que Southampton semblait être limité offensivement pour faire la différence. Seul Sofiane Boufal (9e et 55e) est parvenu à s’offrir des semi-opportunités aux avant-postes. Cela étant, à défaut d’être menaçants dans le jeu, les locaux ont su l’être sur les coups de pied arrêtés. A la 58e, sur le deuxième temps d’un corner, le Dannois Jannik Vestergaard a rétabli la parité pour sa formation. Et c’était suffisant pour sauver le point du match nul.