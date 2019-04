Southampton : l'incroyable record de Shane Long

L'Irlandais a inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Premier League en marquant au bout de 7 secondes contre Watford, ce mardi (1-1).

Un dégagement. Une perte de balle dangereuse. Une course et un but. Voici comment l'attaquant de , Shane Long - qui porte assez mal son nom pour le coup - est entré dans l'histoire en inscrivant le but le plus rapide de la , au bout de sept petites secondes.

0.07 - At just seven seconds, Shane Long's strike against is the fastest ever scored in @premierleague history. Record. #WATSOU — OptaJoe (@OptaJoe) April 23, 2019

Jusqu'alors, ce record était détenu par le colosse Ledley King, qui avait marqué après 9,82 secondes pour contre Bradford en 2000.



La légende de Alan Shearer pointe à la troisième place de ce classement symbolique avec son but inscrit après 10,52 secondes pour Newcastle en 2003, tandis que le maître à jouer danois de Tottenham Christian Eriksen a marqué pour Tottenham contre en 2018 après 10,54 secondes.



Enfin, le top 5 de ces buts express est complété par Mark Viduka, qui avait attendu 11,9 secondes pour trouver le chemin des filets lors du match de Premier League entre et Charlton Athletic en 2001.



S'il ne fallait pas arriver en retard dans ce match entre Watford et Southampton, il ne fallait pas non plus partir en avance puisque les locaux ont attendu la dernière minute du temps réglementaire pour égaliser, par Andre Gray (1-1, 90e). Le point final d'un drôle de match qui restera dans les annales, à sa façon.