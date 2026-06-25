Le chroniqueur Guido Tijman jette un regard teinté de satire sur l’actualité du monde du football. Cette fois-ci, il s’intéresse à Cristiano Ronaldo, qui, grâce à une excellente prestation face à l’Ouzbékistan, a réussi à faire taire bon nombre de ses détracteurs.

Lorsque Cristiano Ronaldo reçoit le ballon au-delà de la ligne médiane, avec encore un ou deux adversaires devant lui, je me surprends à trépigner d’excitation. Après l’avoir observé pendant près de deux décennies, j’ai encore en mémoire sa capacité à se transformer en une sorte de Super Saiyan et à entamer une course insaisissable, concluant souvent par un crochet bref pour éliminer le dernier défenseur puis expédier une frappe fulgurante dans la lucarne.

Sur les centres, il restait suspendu dans les airs, tandis que des défenseurs plus grands ne montaient pas plus haut que son épaule. Un style inimitable, quasi divin, que seuls Arjen Robben et Zlatan Ibrahimović ont parfois effleuré, mais que seul le Portugais, avec le GOAT de sa génération Lionel Messi, a maintenu à un niveau d’excellence pendant deux décennies.

L’ère des sprints fulgurants, des ciseaux déstabilisants et de l’« Air Ronaldo » est révolue. À 41 ans, CR7 n’est plus que l’ombre de lui-même, mais cette ombre suffit encore pour être la meilleure option au poste d’avant-centre du Portugal.

Le sélectionneur Fernando Santos l’a appris à ses dépens lors de la dernière Coupe du monde : en cédant aux critiques extérieures, il a laissé son capitaine sur le banc et la Seleção, privée de son leader, s’est inclinée sans éclat face au Maroc. Santos a dû quitter ses fonctions. Ronaldo, lui, a qualifié le Portugal pour l’Euro 2024 en inscrivant dix buts, puis a validé le billet pour la Coupe du monde en cours avec cinq réalisations en autant de matchs. Il a également remporté la Ligue des Nations l’an dernier (comme en 2019) en terminant meilleur buteur du tournoi.

Au passage, il a également aligné les buts en club : il a ainsi remporté le titre national il y a quelques semaines avec 28 réalisations en 30 matchs et se rapproche, l’an prochain, du seuil symbolique des 1 000 buts officiels, une marque jamais atteinte. Une performance remarquable pour un joueur que l’on dit fini depuis quatre ans.

Pourtant, la meute des trolls s’est aussitôt remobilisée pour décocher avec empressement ses flèches venimeuses contre « l’enfant prodige de Madère » dès qu’il a passé un match sans marquer. Les mêmes analystes de statistiques se sont bousculés pour expliquer qu’il n’était plus à la hauteur et qu’il effectuait de mauvais déplacements. Ces mêmes experts, comparables à un paysan souffrant d’une rage de dents, auraient aussitôt vomi leur respect pour le vieux maître si sa tentative au premier poteau avait frôlé le cadre de quelques centimètres.

Sous le feu des critiques, éclipsé par les performances de Messi,le « GOAT », et la fougue des jeunes Mbappé, Haaland, Yamal et Vini Jr., le joueur de 41 ans a fini par craquer. Aucun autre footballeur n’aurait suscité une telle polarisation mondiale ni engendré autant de théories du complot après un simple match sans marquer.

Ridiculisé par des bouffons qui expliquaient devant les caméras comment devrait marcher quelqu’un qui a marqué près de mille buts, Ronaldo a été poussé à bout. Wout Weghorst reste précieux grâce à sa détermination contagieuse et à son éthique de travail. Ronaldo, encore plus acharné, a répondu sur le terrain. Heureusement, Roberto Martínez a pris la seule bonne décision : ignorer les bouffons et conserver sa confiance en son capitaine. Calma ! Calma ! La récompense n’a pas tardé, six minutes seulement, pour un doublé qui a réduit au silence les analystes du tableau d’affichage. CR7 est de retour.

Pour les puristes qui préfèrent alimenter la polémique plutôt que savourer plus de vingt ans de duels entre deux géants, rappelons-le : après avoir mené l’Argentine au titre mondial en 2022, Lionel Messi occupe indeed le sommet de la hiérarchie, mais, tout autour, Pelé, Johan Cruijff, Diego Maradona et Cristiano Ronaldo font briller le même pâturage de légendes. Dans presque n’importe quel autre sport olympique, le plus grand athlète à avoir jamais enfilé des crampons aurait également pu être le GOAT. Rendons grâce à Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro d’avoir chaussé ses premiers crampons à Funchal à la fin des années 80.







