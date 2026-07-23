Selon le journal sportif espagnol, le directeur sportif du Barça, Deco, a rencontré le défenseur central afin d’étudier la faisabilité d’un transfert. Le contrat du défenseur central, qui court jusqu’en 2028, inclut une clause libératoire fixée à seulement 15 millions d’euros, ce qui faciliterait son départ vers le club catalan.

Terzic a tenté de minimiser ces premières rumeurs concernant son pilier défensif. Ces bruits ne surprennent guère l’ancien coach du Borussia Dortmund : « Ce n’est pas une nouvelle histoire, peut-être juste avec un autre nom », a-t-il déclaré pour calmer le jeu.

Le technicien faisait ainsi peut-être allusion au long feuilleton de transfert de la saison dernière. À l’époque, un départ de Nico Williams vers la Catalogne était évoqué. Bien que le joueur le plus précieux de Bilbao, issu du centre de formation du club, ait prolongé son contrat au Pays basque jusqu’en 2035 en juillet dernier, il aurait déjà conclu un accord avec Barcelone pour un contrat à long terme.

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Aymeric Laporte a brillé lors de la Coupe du monde avec l’Espagne.

Compte tenu de cette clause, on ignore encore si Terzic parviendra à conserver Laporte, l’un de ses joueurs clés. L’entraîneur s’est toutefois montré serein et a déclaré, à propos du retour des trois champions du monde que sont Laporte, le gardien Unai Simon et Williams : « Nous sommes fiers de compter ces joueurs dans notre effectif. Personnellement, je me réjouis de leur retour et de travailler avec eux. »

Que Laporte se retrouve de nouveau sous les feux des projecteurs sur la scène internationale n’a rien de surprenant. À 31 ans, il vient de disputer un Mondial exceptionnel : il a joué l’intégralité des matches de la sélection espagnole, et la défense de fer des Ibériques, qu’il a guidée, n’a concédé qu’un seul but durant tout le tournoi.

Au niveau du club, Laporte n’est revenu qu’à la saison dernière à Bilbao, le club où il a fait ses classes, en provenance d’Al-Nassr, pour un montant de transfert de dix millions d’euros. Malgré une pause forcée due à une blessure, il a disputé 25 matches de Liga au cours de la saison écoulée. Au total, le défenseur central totalise désormais 252 matches officiels sous le maillot de son club d’origine.

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Pour quels clubs Aymeric Laporte a-t-il joué au cours de sa carrière ?

Sa carrière a été ponctuée de transferts onéreux. En 2018, il quitte Bilbao pour rejoindre Manchester City en Premier League contre un chèque de 65 millions d’euros.

Sous les ordres de Pep Guardiola pendant cinq ans et demi, il a disputé 180 matchs pour les Skyblues. À l’été 2023, il a rejoint le club saoudien Al-Nassr, qui a déboursé plus de 27 millions d’euros pour s’attacher ses services. Le défenseur y a disputé 69 matchs avant de revenir au Pays basque.