Michael Olise, la vedette du Bayern Munich, a marché sur les traces de son sélectionneur Zinedine Zidane en équipe de France, après son but inscrit contre l'Italie en Ligue des nations.

Les Bleus et la Squadra Azzurra ont fait match nul 1-1, lors de la rencontre qui les a opposés vendredi soir au Stade de France, dans la troisième journée de la phase de groupes de la compétition européenne.

Olise a inscrit l'unique but de la France, à la 55e minute de jeu, sur un coup franc qu'il a magistralement exécuté, sans que le gardien italien Gianluigi Donnarumma ne parvienne à le repousser.

Ce but est devenu le deuxième qu'Olise marque avec l'équipe de France sur coup franc, après celui inscrit contre la Croatie, le 23 mars 2025, en quart de finale de la Ligue des nations.

Selon le réseau de statistiques Opta, Olise est devenu seulement le troisième joueur à réussir à inscrire deux buts sur coup franc avec l'équipe de France depuis le début du XXIe siècle, et plus précisément depuis l'an 2000.

Zinedine Zidane fut le premier à accomplir cela, bien qu'il ait mis un terme à sa carrière en 2006, avant d'être rejoint par Dimitri Payet, qui excellait dans l'exercice.

S'il parvient à inscrire un autre coup franc, la vedette du Bayern Munich deviendra le premier joueur à marquer 3 coups francs avec l'équipe de France dans le millénaire actuel, dépassant ainsi le trône historique de « Zizou ».

Il convient de rappeler qu'Olise affiche des performances remarquables sous la houlette de Zidane, puisqu'il avait également inscrit le but de la victoire face à la Belgique, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, après un remarquable effort individuel.



