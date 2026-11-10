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L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, est arrivé à Carrington mardi matin à 7 h 15, alors que les dirigeants du club se préparent à des discussions décisives qui pourraient aboutir à son limogeage dès aujourd’hui. Manchester United étant enlisé dans la zone de relégation de Premier League, le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, apparaît comme le favori pour lui succéder.

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Une arrivée matinale avant des discussions décisives

Selon le Daily Mail, Carrick est arrivé tôt pour entraîner un effectif diminué, avant que le directeur général Omar Berrada et le directeur du football Jason Wilcox ne s’entretiennent en visioconférence avec le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe. Le match nul 4-4 de dimanche contre Aston Villa laisse l’entraîneur de 45 ans avec une seule victoire en dix matches de championnat, le pire début du club depuis que Sir Alex Ferguson a remplacé Ron Atkinson il y a 40 ans. Son départ obligerait le club à chercher un huitième entraîneur permanent depuis 2013.

Un entraîneur combatif exclut toute démission

Après avoir remplacé Ruben Amorim à la mi-janvier, l’ancien milieu de terrain a obtenu un contrat de deux ans en mai, après n’avoir perdu que deux de ses 17 matches et décroché la troisième place ainsi qu’une qualification pour la Ligue des champions.

Cette saison a toutefois tourné au désastre, avec seulement deux victoires en 15 matches toutes compétitions confondues, à domicile contre Ipswich Town, fraîchement promu, et le club azerbaïdjanais de Sabah.

Même s’il a conservé son poste après la défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth le mois dernier, la défaite à Chelsea, la victoire européenne obtenue en milieu de semaine après avoir remonté le score contre la Roma et le nul de dimanche n’ont pas atténué la pression.

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Interrogé après le match contre Villa sur une éventuelle démission, Carrick a répondu : « Cela n’arrivera pas. »

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« Nous sommes en novembre. Je n’aime ni cette situation ni la place que nous occupons. Mais nous pouvons y remédier. Je sais très clairement dans quelle direction le club doit aller, et il doit gagner des matches. »

Le technicien argentin en tête de la liste des entraîneurs pressentis

Selon le Daily Mail, Pochettino, 54 ans, est désormais le grand favori pour succéder à Carrick et son contrat avec les États-Unis comporte une clause libératoire de 7 millions de livres sterling. Son nom avait déjà été évoqué en 2022 et 2024. L’ancien entraîneur de Tottenham Hotspur, Chelsea, Southampton et du Paris Saint-Germain figure en tête d’une liste comprenant également Eddie Howe et Julian Nagelsmann, tous deux envisagés après la défaite contre Bournemouth.

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Bien que Howe, 48 ans, ait auparavant été considéré comme le principal candidat, aucun contact n’a été établi avec l’ancien entraîneur de Newcastle United. Son recrutement nécessiterait une indemnité de 3 millions de livres sterling après son départ de St James’ Park en juillet. De son côté, Nagelsmann est sans poste depuis qu’il a quitté la sélection allemande cet été, après son élimination aux tirs au but contre le Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Un déplacement à Anfield se profile après la trêve

Si des sources internes assurent qu’aucune décision définitive n’a été prise et jugent prématurées les spéculations sur un licenciement, des responsables à Old Trafford s’attendent à la nomination d’un nouvel entraîneur pendant la trêve internationale. Manchester United retrouvera le championnat dans une semaine, dimanche, avec un déplacement périlleux à Anfield chez son grand rival, Liverpool. Agir rapidement pendant cette pause de deux semaines donnerait au nouvel entraîneur un temps précieux pour sortir le club des trois dernières places.