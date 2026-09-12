Sous les yeux du sélectionneur national Jürgen Klopp, les Hessois ont remporté le derby sur la pelouse du 1. FSV Mayence 05 sur le score de 3-1 (2-0).

Atubolu a largement contribué à ce succès grâce à une parade réussie dans sa spécialité, l’arrêt des penalties.

C’était à la 43e minute, Francfort menait 1-0 grâce à l’ancien de Mayence Jonny Burkardt, et l’équipe à domicile avait une énorme occasion d’égaliser. Le capitaine Nadiem Amiri s’est présenté face au point de penalty.

Noah Atubolu arrête son 6e penalty de suite en Bundesliga

Mais Amiri a connu le même sort que les cinq tireurs précédents qui s’étaient présentés face au sorcier de 24 ans dans les buts. Il a échoué.

Vous avez bien entendu !Atubolu, qui voulait en réalité rejoindre la Premier League cet été et n’a finalement atterri à Francfort qu’au deadline day après de longues péripéties, a arrêté son sixième penalty consécutif en Bundesliga. Avant Amiri, Romano Schmid, Andre Silva, un certain Florian Wirtz, Kevin Volland et Josip Juranovic avaient déjà échoué face à l’ancien international junior. Atubolu a ainsi amélioré à Mayence son propre record de Bundesliga.

Une recommandation claire en direction de Klopp pour l’appeler dans sa première liste du DFB le 17 septembre en vue de la prochaine trêve internationale.

Can Uzun scelle la victoire de Francfort

Au vu du scénario, le match ne pouvait pas mieux se dérouler pour les visiteurs de Francfort. Quelques instants seulement après l’exploit d’Atubolu, Can Uzun a inscrit le 2-0 pour la SGE, quasiment au coup de sifflet de la mi-temps. Puis Uzun a également signé le but du 3-0 à la 60e minute, synonyme de décision. Phillip Tietz n’a réussi que le but de l’honneur pour Mayence (89e).

Atubolu n’est toutefois pas totalement imbattable sur penalty. En 2023 et 2024, Julian Weigl, Lois Openda et Marvin Ducksch avaient eu le dernier mot face à lui lors de ses trois premiers penalties en Bundesliga.