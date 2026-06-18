Sous les yeux du Real Madrid, Liverpool a officialisé l’arrivée du successeur de Mohamed Salah

Le club anglais de Liverpool a officialisé, ce jeudi, le recrutement de l’attaquant espagnol Víctor Muñoz en provenance d’Osasuna pour remplacer la star égyptienne Mohamed Salah, dont le départ d’Anfield est acté.

Dans un communiqué officiel, le club a confirmé que le transfert était conclu, sous réserve de l’obtention du permis de travail et de la validation internationale. Le joueur a signé un contrat à long terme après avoir réussi les examens médicaux au camp de la sélection espagnole, à Tennessee (États-Unis).

Muñoz, actuellement engagé avec l’Espagne à la Coupe du monde 2026, rejoindra le groupe d’Andoni Iraola après son parcours international.

Les médias avaient pourtant évoqué un accord imminent avec Newcastle United, qui avait entamé des discussions avancées avec Osasuna et les représentants du joueur, et semblait proche de finaliser l’opération pour 35 millions d’euros plus 5 millions de bonus.

Liverpool a toutefois raflé la mise en activant directement la clause libératoire de 40 millions d’euros, offrant à l’une des révélations de la dernière Liga un billet pour Anfield.

Selon la presse espagnole, le Real Madrid, qui détient 50 % des droits économiques du joueur ainsi qu’une clause de rachat non activée, suit le dossier avec attention et percevra donc la moitié du montant.

Muñoz avait rejoint Osasuna l’été dernier en provenance du Real Madrid, après avoir été formé au sein du club merengue. Il avait disputé quatre matchs avec l’équipe première avant de briller lors de sa première saison sous le maillot basque.

La saison passée, il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 7 buts et délivrant 5 passes décisives. Des performances qui lui ont ouvert les portes de la Roja : deux sélections et un but dès ses débuts contre la Serbie.

Avec ce transfert, Muñoz devient la première recrue offensive des Reds sous l’ère d’Andoni Iraola. Il entre par la grande porte dans l’histoire d’Osasuna comme le transfert le plus lucratif du club, et s’apprête à relever le défi de succéder à Mohamed Salah sur le flanc droit de Liverpool.

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