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Abobakr El Mokadem

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Sous les yeux du monde entier, les habitants de Tijuana ont réservé une surprise de taille à la délégation iranienne juste avant son entrée sur le territoire américain

Iran vs Nouvelle-Zélande
Iran
Nouvelle-Zélande
Coupe du monde
Mexico vs République de Corée
Mexico
République de Corée
Etats-Unis vs Australie
Etats-Unis
Australie
Iran
Nouvelle-Zélande
É.-U.
Mexique
Corée du Sud
Australie

Tensions extrêmes entre l’Iran et les États-Unis Le match diplomatique s’annonce tendu : l’Iran et les États-Unis sont en confrontation directe, et chaque passe d’armes fait monter la pression d’un cran.

L'équipe nationale iranienne a entamé son périple vers les États-Unis en vue d'affronter la Nouvelle-Zélande lors de son premier match de la Coupe du monde 2026.

Selon le site « Foot Mercato », la délégation iranienne a fait escale à l’aéroport de Tijuana avant de s’envoler vers Los Angeles pour peaufiner sa préparation.

Après avoir quitté son camp d’entraînement mexicain, le groupe attend désormais dans le hall départs, dans une ambiance conviviale.

De nombreux habitants de Tijuana se sont massés de part et d’autre des rues pour accompagner le bus iranien, certains brandissant même des drapeaux iraniens, offrant un contraste saisissant avec les tensions géopolitiques actuelles entre Téhéran et Washington.

L’équipe, arrivée au Mexique in extremis il y a une semaine pour éviter tout contretemps sur le sol américain, a jusqu’ici bénéficié d’un accueil serein et même d’un large soutien populaire.

Mehdi Taremi et ses coéquipiers entameront leur parcours mardi matin face à la Nouvelle-Zélande.

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