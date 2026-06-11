Les supporters n’ont pas accordé à la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, le titre de meilleur joueur du championnat saoudien Roshen pour la saison 2025-2026.

Le rideau est tombé sur la saison le 21 mai dernier, couronnant Al-Nassr, qui a raflé le titre pour la première fois depuis sept ans.

Près de trois semaines plus tard, la Ligue Roshen a officialisé, ce jeudi, la victoire du Mexicain Julián Quiñones, attaquant d’Al-Qadisiyah, à l’issue d’un vote des supporters.

Le Mexicain a été distingué quelques heures avant le coup d’envoi du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, que son pays coorganise avec le Canada et les États-Unis, face à l’Afrique du Sud.

Quintonis a conclu l’exercice en fanfare en raflant le Soulier d’or du meilleur buteur (33 réalisations), avec une unité d’avance sur l’Anglais Ivan Toney (Al-Ahli).

Ronaldo, auteur de 28 réalisations, termine troisième meilleur buteur et échoue à conserver le Soulier d’or conquis lors des deux exercices précédents.

Le prix du public n’a pas non plus récompensé l’autre Portugais, João Félix, la star d’Al-Nassr, déjà sacré meilleur joueur de la Roshen League après avoir marqué 20 buts et délivré 13 passes décisives en 34 matchs.

À noter que Kenonis est le joueur ayant obtenu le plus de fois le titre de meilleur joueur du match durant l’exercice écoulé, avec quatorze distinctions.