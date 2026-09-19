Sous les yeux de Mourinho et Pérez : le Real Madrid écrase 8 joueurs et remporte un titre continental

Le Real Madrid a remporté la Coupe intercontinentale des moins de 20 ans après sa victoire face au club chilien du Santiago Wanderers sur le score de 3-1, lors de la finale disputée au stade Santiago-Bernabéu, devant plus de 50 000 spectateurs.

Daniel Yáñez a ouvert le score pour le Real Madrid sur un coup franc direct peu après la demi-heure de jeu, avant que Cristian Silva n'égalise pour la formation chilienne à la reprise. Fran Santamaría a toutefois redonné l'avantage à la formation espagnole à la 81e minute, puis Roberto Martín a scellé le titre en inscrivant le troisième but dans le temps additionnel.

Le Santiago Wanderers a disputé la majeure partie de la rencontre en infériorité numérique, après l'expulsion d'Alexander Dubó à la 25e minute à la suite d'une intervention violente sur Yáñez, avant que les cartons rouges ne s'enchaînent par la suite, réduisant l'effectif chilien à 8 joueurs à un moment du match.

Le Real Madrid s'était qualifié pour la finale en tant que champion de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA, après la victoire de l'équipe des Juvénil A face au Club Bruges aux tirs au but sur le score de 4-2, la rencontre s'étant achevée sur un nul 1-1, tandis que le Santiago Wanderers s'était qualifié en tant que champion de la Copa Libertadores des moins de 20 ans.

La rencontre a vu la participation de Sergio Martínez, récemment arrivé du Racing Santander, comme titulaire avant d'être remplacé en seconde période, tandis que Yáñez menait l'attaque du Real Madrid aux côtés de Ceria, qui a suscité de l'intérêt lors de la préparation de l'équipe première pour la nouvelle saison.

Le Santiago-Bernabéu est le premier stade européen à accueillir cette compétition, qui se tient depuis 5 ans, tandis que la rencontre a vu la présence de Florentino Pérez et de José Mourinho aux côtés de plus de 50 000 spectateurs, permettant au Real Madrid d'ajouter un nouveau titre au palmarès de son académie et de confirmer la présence de son équipe de jeunes sur la scène internationale.