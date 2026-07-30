Sous les yeux de la star du Bayern Luis Diaz ! Folie totale dans le football colombien

Après sa participation à la Coupe du monde avec la Colombie, Luis Diaz, du FC Bayern, est actuellement en congé spécial prolongé. Il n’en a toutefois visiblement pas encore assez du football. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Diaz a assisté au match de coupe entre ses anciens clubs, le Junior FC et le Barranquilla FC, et a ainsi été le témoin d’un spectacle sensationnel.

Pour situer le contexte : le Junior FC est un grand club traditionnel de Barranquilla, champion en titre et la vitrine footballistique de la côte caraïbe colombienne, dont Diaz est lui aussi originaire. Le Barranquilla FC, pensionnaire de deuxième division, est quant à lui le centre de formation fondé en 2004 par Junior, en somme l’équipe réserve.

De nombreux footballeurs colombiens connus ont franchi, via ces deux clubs, le cap vers le très haut niveau international. C’est le cas, par exemple, de Carlos Bacca, Teofilo Gutierrez ou encore Luis Diaz. Après des passages au FC Porto et au FC Liverpool, l’ailier gauche, désormais âgé de 29 ans, a finalement rejoint le FC Bayern en 2025 pour 70 millions d’euros.

Lors de la séance de tirs au but, le gardien transforme le penalty décisif

Contrairement à l’Allemagne, les duels entre équipes de ce type de lien sont autorisés en coupe en Colombie. Et comme le sort l’a voulu, Junior et Barranquilla se sont retrouvés face à face dès le premier tour de la coupe cette saison. Après un match aller conclu sur le score de 2-2, la réserve a longtemps mené 3-2, avant que Luis Muriel n’égalise à la 88e minute sur un penalty accordé pour une main. Le joueur de 35 ans a autrefois évolué en équipe nationale colombienne et, en Europe, notamment à l’Atalanta Bergame et au FC Séville.

Mais cet énorme outsider ne s’est pas laissé déstabiliser et a remporté la séance de tirs au but qui a suivi de manière spectaculaire. Après que le gardien Sebastian Guerra a repoussé une tentative, son coéquipier de 20 ans Yesid Garcia a transformé une Panenka. Le but décisif a finalement été inscrit par le gardien Guerra en personne.

Diaz est apparu à plusieurs reprises pendant la retransmission télévisée : en raison de la chaleur tropicale, il se rafraîchissait dans les tribunes avec un petit ventilateur à main. Le spectacle de Barranquilla a sans doute constitué le digne point final de ses vacances dans son pays natal. Le 1er août, il doit s’envoler avec le FC Bayern pour la tournée en Asie.