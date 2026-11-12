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Cristiano Junior a disputé sa première apparition avec la sélection portugaise des moins de 17 ans, lors de la large victoire remportée par l'équipe de son pays face à l'Andorre, dans le cadre des qualifications pour le Championnat d'Europe des jeunes.

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Le journal AS a indiqué : « Il n'y a rien dans le style de jeu de Cristiano Jr qui laisse penser qu'il est une copie de son père Cristiano Ronaldo, mais sa carrière continue d'avancer dans la bonne direction. »

Cristiano Jr n'a pas débuté la rencontre dans le onze de départ, et il n'a pas non plus porté le numéro 7, que son père avait déjà porté au même âge en sélection. Il a néanmoins failli inscrire un but exceptionnel lors de son premier match dans cette nouvelle étape de sa carrière internationale.

Même les joueurs de la première sélection portugaise, parmi lesquels Vitinha, João Cancelo, la star du Barça, João Félix et João Neves, ont suivi la rencontre avec intérêt et attention depuis la cité sportive d'Oeiras.

Le fils de Cristiano Ronaldo est entré sur le terrain à la 73e minute, le sélectionneur modifiant le système de jeu de la sélection portugaise en s'appuyant sur des attaquants en pointe.

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En vérité, sa constitution physique ne le fait pas paraître étranger à l'ambiance de la compétition. Bien qu'il n'ait pas plus de 16 ans, sa silhouette grande et élancée attire les regards.

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Et même s'il a encore besoin de se développer physiquement, ce qui est normal à cet âge, sa taille lui confère la capacité de constituer un danger sur les ballons aériens.

Il n'était pas étonnant que Cristiano Jr, alors que le score indiquait un avantage du Portugal de quatre buts à zéro, obtienne la meilleure occasion de la sélection de son pays à la 86e minute pour ajouter un autre but, sachant que la star étincelante Diego Varinha avait inscrit deux buts.

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L'occasion est née d'un centre venu du côté gauche, qui lui est parvenu à l'intérieur de la surface de réparation. Malgré la présence de deux défenseurs à proximité et sa réussite à tourner la tête pour tenter de diriger le ballon vers le but, celui-ci est passé à côté du poteau et est sorti du terrain. Le banc de touche avait célébré le but, pensant que le ballon avait fini au fond des filets.

Avec le numéro 18, la rencontre n'a pas connu beaucoup d'événements pour le joueur de l'académie d'Al-Nassr, qui continue, d'une manière ou d'une autre, de marcher sur les traces de son père sur les terrains de football, chacun de ses pas faisant l'objet d'un examen et d'un suivi minutieux.