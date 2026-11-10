La séance d'entraînement du Barça, qui s'est tenue ce mardi à la « Ciutat Esportiva Joan Gamper », a vu la présence d'un nombre limité de joueurs. En effet, seuls huit joueurs de l'équipe première, qui n'ont pas été convoqués pour représenter leurs sélections nationales, ont pris part au dernier entraînement collectif de la semaine, tandis que l'entraîneur Hansi Flick a accordé au reste de l'effectif un congé jusqu'à lundi prochain.

Mais ce « repos » ne concerne pas les joueurs blessés. En effet, Dani Olmo, Jules Koundé, Roony Bardghji, Rodri et Xavi Espart continueront de se rendre au siège du club pour poursuivre leurs programmes de soins et de rééducation.

Parmi eux, Dani Olmo semble le plus proche d'un retour sur les terrains, puisqu'il devrait être prêt juste après la trêve internationale, tandis que le retour de Koundé ne devrait pas tarder par la suite, selon ce qu'a rapporté le quotidien catalan « Sport ».

Pour cette séance d'entraînement, Flick a convoqué l'ailier du « Barça Atlètic », Àlex González. Le joueur avait déjà évolué avec l'équipe première durant la période de préparation de la saison, où il avait laissé une très forte impression.

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Depuis l'arrivée de González dans le club catalan, en avril dernier, le joueur a connu une ascension rapide et fulgurante au sein du club.

La progression de González au club de Dam a été un facteur déterminant dans la rapidité de son adaptation au système du « Blaugrana ». En effet, ce club adopte une philosophie de jeu et un style qui ressemblent largement à ce qui est inculqué à l'académie de « La Masia ».

Àlex González était un joueur essentiel la saison dernière au sein de l'équipe des jeunes du Barça (moins de 19 ans), où il est vite devenu un élément incontournable de l'effectif. En récompense, il a reçu une convocation pour rejoindre l'équipe première au début de la préparation de la nouvelle saison. Il a ainsi participé au stage d'entraînement en Angleterre et a eu une précieuse occasion de jouer, disputant la seconde période d'un match amical contre l'équipe de Birmingham.

Cependant, à l'issue du stage d'entraînement, il a été victime d'une légère élongation musculaire. Ce problème l'a empêché de continuer à travailler sous la direction de l'entraîneur allemand, ce qui l'a poussé à revenir dans les rangs de l'équipe du « Barça Atlètic ».

Àlex joue un rôle important dans les premières phases de la saison sous la direction de l'entraîneur de l'équipe réserve, Belletti. Il a en effet inscrit trois buts et délivré une passe décisive en 312 minutes de jeu, ce qui signifie qu'il contribue à un but toutes les 78 minutes.