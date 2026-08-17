Chelsea a fixé un nouveau prix pour se séparer de son ailier portugais Pedro Neto, après que Manchester City, Arsenal et Tottenham ont tous manifesté leur intérêt pour le joueur lors de l'actuel mercato estival.

Neto, âgé de 26 ans, a disputé plus de 100 matches avec Chelsea depuis son transfert de Wolverhampton contre 54 millions de livres sterling en 2024.

Au regard du montant de son transfert, Neto n'a peut-être pas offert le rendement espéré à Stamford Bridge, même s'il a inscrit près de dix buts la saison dernière, bien que ce soit en 52 matches.

Chelsea est devenu ouvert aux offres pour Neto après avoir intégré les joueurs offensifs Morgan Rogers, Geovany Quenda et Emmanuel Emega à l'effectif de l'équipe cet été.

Le nom de Manchester City a été fortement associé à l'ailier portugais, l'entraîneur Enzo Maresca étant désireux de retrouver un joueur qu'il avait dirigé durant son passage à la tête de Chelsea.

On pense également qu'Arsenal s'intéresse à Neto, un joueur dont le nom avait été lié aux Gunners lorsqu'il évoluait à Wolverhampton, et ce après l'échec de leur tentative de recruter la star brésilienne Vinicius Junior en provenance du Real Madrid.

Dans le même temps, Tottenham a formulé une offre pour recruter Neto, dans le cadre de sa volonté de poursuivre ses dépenses impressionnantes sous la direction du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi.

On pensait que Chelsea estimait la valeur de Neto à environ 70 millions de livres sterling, mais le journal « Daily Mail » affirme que la direction de Stamford Bridge réclame désormais près de 100 millions de livres sterling pour accepter son départ.

Chelsea a relevé son prix demandé après que le nom de Pedro a été fortement associé à un transfert vers le club saoudien d'Al-Hilal, certains rapports allant même jusqu'à affirmer qu'il s'était déjà mis d'accord sur les conditions personnelles liées au transfert.