Des rapports de presse ont révélé la vérité sur la volonté du club de Chelsea de recruter le Néerlandais Georginio Wijnaldum, ancienne star de Liverpool, après la fin de la dernière fenêtre des transferts estivaux.

Des rapports de presse avaient révélé la volonté de Chelsea de recruter Wijnaldum dans le cadre d'un transfert libre, afin de compenser son échec à s'attacher les services du Sénégalais Lamine Camara de Monaco, ainsi que la vente de l'Argentin Enzo Fernández à Manchester City.

Toutefois, le journaliste italien réputé Fabrizio Romano a démenti catégoriquement ces informations, dans un message publié sur son compte personnel sur le site « X », affirmant que le club londonien n'engagera pas le milieu de terrain néerlandais.

Ces informations représentent une bonne nouvelle pour le club saoudien d'Al Ittihad, dont le nom est lui aussi associé à un recrutement de Wijnaldum lors du mercato estival en cours, alors qu'il est à la recherche d'un nouveau joueur au milieu de terrain.

Le joueur de 35 ans peut rejoindre n'importe quel club gratuitement, sans être soumis aux dates de clôture du marché des transferts, du fait de son statut d'agent libre depuis la fin de la saison dernière, après qu'Al Ettifaq a décidé de ne pas renouveler son contrat.

Wijnaldum reste une option idéale pour Al Ittihad, compte tenu de sa connaissance du championnat saoudien, où il a passé trois saisons entre 2023 et 2026 avec le club d'Al Ettifaq, mais la partie la plus marquante de sa carrière a été celle passée avec le club de Liverpool entre 2016 et 2021.

Al Ittihad cherche à s'attacher les services d'un nouveau milieu de terrain, malgré le recrutement déjà réalisé de Rakan Al Kaabi d'Al Fayha et du Sénégalais Dion Lopy d'Almería en Espagne.

Cela intervient après qu'Al Ittihad s'est séparé du milieu de terrain brésilien Fabinho, à l'issue de son contrat à la fin de la saison dernière, ainsi qu'en raison de la longue blessure dont souffrent le Malien Mamadou Doumbia et le Saoudien Hamed Al Ghamdi.