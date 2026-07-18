La Maison Blanche est intervenue dans la polémique suscitée par la célébration des joueurs de l'équipe nationale argentine avec une banderole sur laquelle était inscrit « Las Malvinas son argentinas » (les îles Malouines/Falkland sont argentines), après leur victoire contre l'Angleterre (2-1) en demi-finale de la Coupe du monde 2026, en défendant le droit des joueurs à brandir cette banderole.

Lors d’une conférence de presse, Andrew Giuliani, président du comité américain d’organisation de la Coupe du monde, a affirmé que les joueurs argentins « pouvaient faire ces déclarations » sur le sol américain.

Lire aussi

Trump : « Nous voulons accueillir la Coupe du monde sans le Canada et le Mexique… » et « Infantino a pris une excellente décision »

L'attaquant espagnol : « Je serai obligé de serrer la main de Trump pour qu'il ne m'envoie pas en prison »

Il a invoqué le premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté d’expression : « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement d’une religion ou en interdise librement la pratique, ou qui restreigne la liberté d’expression ou de la presse, ou le droit du peuple de se réunir pacifiquement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts subis », rappelle le journal français L’Équipe.

Cette prise de position intervient alors que le gouvernement britannique a demandé à la Fédération internationale de football (FIFA) d’ouvrir une enquête sur cet incident, dans un contexte de polémique croissante liée à la question des îles Malouines.

Ce contentieux remonte au conflit de 1982, qui a opposé l’Argentine au Royaume-Uni pour le contrôle de cet archipel de l’Atlantique Sud, situé à quelque 600 kilomètres des côtes argentines. Les combats, qui ont duré 74 jours, ont causé la mort de 649 soldats argentins et de 255 militaires britanniques.

Depuis sa défaite, Buenos Aires revendique toujours la souveraineté sur cet archipel.

En revanche, la banderole semble enfreindre le règlement de la Fédération internationale de football (FIFA), qui interdit toute manifestation ou message à caractère politique dans les stades lors de ses compétitions.