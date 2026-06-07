Sous la pression d’un tollé général, la FIFA fait machine arrière et abandonne, à la veille du Mondial, une décision réglementaire très contestée

En début de semaine, la FIFA a annoncé son intention d’interdire les bouteilles d’eau apportées par les supporters dans les stades. Les associations de supporters et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont immédiatement réagi avec colère. La Fédération internationale de football a pris note de ces critiques et revient désormais sur sa décision.

Plusieurs médecins avaient tiré la sonnette d’alarme, estimant que cette interdiction accroissait les risques pour la santé des spectateurs. Parmi eux, Malcom Mistry, maître de conférences à Londres, et Oliver Gibson, praticien dans la capitale britannique, avaient publiquement exprimé leur incompréhension.

Des températures supérieures à 30 °C sont attendues, notamment au Mexique et aux États-Unis.

Si la FIFA prévoit des pauses hydratation obligatoires pour les joueurs à chaque mi-temps, les supporters n’avaient initialement pas le droit d’entrer avec leur propre bouteille. La fédération a finalement fait machine arrière.

Heimo Schirgi, directeur des opérations du Mondial 2026, détaille la nouvelle directive : « Chaque spectateur peut désormais introduire dans les stades une bouteille d’eau en plastique souple et jetable d’une capacité maximale de 560 ml. »

Il précise : « Les bouteilles d’eau rigides et refermables, qui peuvent constituer un risque pour la sécurité et la sûreté, restent interdites. » Lors du premier match des Pays-Bas à Arlington, les températures devraient atteindre 34 °C dans la journée, et une alerte canicule est déjà en vigueur.