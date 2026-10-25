Le FC Barcelone envoie une importante délégation à Londres, demain lundi, pour assister à la cérémonie de remise du 70e Ballon d'Or, sous la présidence du président du club Joan Laporta, accompagné de tous les nommés du club pour les différents prix.

La liste des représentants du Barça à la cérémonie comprend : Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Joan García, Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky López, Clara Serrajordi et Pere Romeu.

Sur le plan institutionnel, Laporta sera accompagné des vice-présidents Rafa Yuste et Elena Fort, des membres du conseil d'administration Xavi Puig et Xavier Barniol, ainsi que des membres du département sportif Deco, Bojan Krkić, Alejandro Echevarría, Enric Masip et Marc Vives, selon le journal « Mundo Deportivo ».

La cérémonie de cette année sera historique, puisqu'elle se tiendra à Londres pour la première fois, au lieu de Paris. Les organisateurs ont choisi la capitale britannique pour rendre hommage à Stanley Matthews, lauréat du premier Ballon d'Or en 1956.

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La cérémonie sera animée par deux personnalités bien connues du monde du football et de la télévision : Thierry Henry, ancien joueur du Barça et d'Arsenal, et la journaliste britannique Kate Scott, qui travaillent tous deux actuellement sur la couverture des matchs de la Ligue des champions sur la chaîne américaine « CBS ». Les organisateurs souhaitent faire de la cérémonie de remise des prix un événement exceptionnel, riche en surprises et en spectacles musicaux.















