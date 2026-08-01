L'Espagnol Marcelino, ancien entraîneur de Villarreal, est devenu la principale préoccupation des supporters d'Al-Ahli, après que son nom est apparu sur la liste des candidats pour diriger le club saoudien la saison prochaine, en remplacement de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle avait présenté sa démission du poste d'entraîneur d'Al-Ahli avant-hier jeudi, afin de diriger Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

Depuis le départ de Jaissle, les figures de la presse mondiale spécialisées dans les informations sur les transferts se sont efforcées de révéler les noms des entraîneurs candidats à la succession du technicien allemand.

Le dernier d'entre eux était le journaliste français fiable Santi Aouna, qui a révélé ce samedi matin que Marcelino était proche de prendre les rênes d'Al-Ahli la saison prochaine, après avoir déjà accepté l'offre qu'il avait reçue récemment.

Cependant, le journaliste italien Fabrizio Romano a réagi indirectement à cette information, affirmant dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X » que Marcelino et Xavi Hernández n'étaient pas proches de diriger Al-Ahli.

Aouna a de nouveau publié un tweet sur son compte personnel, cette fois-ci en langue arabe, affirmant que Marcelino avait déjà accepté d'entraîner « Al-Raqi » avec un contrat s'étendant sur deux ans, mais que le désaccord porte actuellement sur son staff technique.

Les supporters d'Al-Ahli attendent le dénouement de ce débat dans les plus brefs délais, d'autant plus que le club débutera officiellement sa saison dans moins de deux semaines, plus précisément le 13 août prochain, lorsqu'il affrontera Al-Diriyah lors de la première journée de la Roshn Saudi League.