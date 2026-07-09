Sous la houlette d’un sélectionneur marocain, la « malédiction des absences » plane sur vingt joueurs à la veille des demi-finales de la Coupe du monde

Vingt joueurs disputent les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et encourent une suspension pour les demi-finales en cas de deuxième avertissement.

Les quarts de finale débutent ce jeudi avec Maroc-France, puis viendront Espagne-Belgique, Angleterre-Norvège et Argentine-Suisse.

Selon le journal espagnol Marca, ces quarts de finale mettront en lice 20 joueurs déjà sanctionnés d’un carton jaune en phase à élimination directe, et donc menacés de manquer le dernier carré en cas de nouvelle avertissement.

Le Maroc et l’Angleterre comptent chacun cinq joueurs dans cette liste : Achraf Hakimi, Radwan Halhal, Ezzedine Ounahi, Bilal El Khannous et Issa Diop pour les « Lions de l’Atlas ».

Côté Three Lions, cinq éléments sont également sous la menace d’une suspension : Marc Jéhi, Jude Bellingham, Declan Rice, Niko O’Reilly, ainsi que Jordan Henderson, déjà forfait contre la Norvège en raison d’une blessure.

Côté français, Michael Olise, Mano Koné et Bradley Barcola sont sous la menace d’une suspension, tout comme les Suisses Granit Xhaka, Denis Zakaria et Miro Mehmedi.

Les autres sélections n’ont qu’un seul joueur concerné : Gonzalo Montiel (Argentine), Ferran Torres (Espagne), Brandon Michel (Belgique) et Antonio Nosa (Norvège).

À noter que les avertissements seront effacés après les demi-finales, permettant aux équipes qualifiées d’aborder la finale sans risque de suspension.