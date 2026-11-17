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Les éloges autour de Calvin Bassey ne se limitent plus à la Premier League. Ils alimentent désormais un vaste débat dans toute l'Europe, depuis que son entraîneur Álvaro Arbeloa l'a surnommé le « Kaiser » de l'équipe et l'a décrit non seulement comme l'un des meilleurs défenseurs de Premier League, mais aussi comme l'un des meilleurs au monde.

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Le défenseur nigérian est en effet devenu la pierre angulaire du renouveau de Fulham sous la direction d'Arbeloa. Si les projecteurs se braquent souvent sur les milieux et les attaquants comme Josh King, Oscar Bobb, Alex Iwobi et Shea Charles, le véritable secret de l'équipe se trouve en défense, et il porte un nom : Calvin Chinedu Bassey.

Âgé de 26 ans, le joueur, arrivé à Fulham en 2023 en provenance de l'Ajax contre 22,5 millions d'euros après un passage aux Rangers, s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus solides de Premier League.

Les chiffres confirment cette montée en puissance. Selon les données du site Driblab relayées par le quotidien Marca, Bassey occupe la 92e place pour le pourcentage de duels défensifs remportés (73,7 %), la 88e place pour le nombre de passes réussies par 90 minutes et la 88e place selon l'algorithme xG, qui mesure la qualité de la construction des attaques.

« J'ai discuté avec le club au sujet de Calvin, et l'un de nos objectifs est de prolonger son contrat, qui expire en 2027, avec une option unilatérale d'un an supplémentaire en faveur de Fulham », a déclaré Arbeloa.

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Il a poursuivi : « C'est l'un des leaders de l'équipe et, pour moi, il est actuellement l'un des meilleurs défenseurs, pas seulement de Premier League, mais du monde. Il prend du plaisir, et je pense qu'il doit rester avec nous. »

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L'ancien entraîneur du Real Madrid a ajouté : « Calvin est le joueur idéal pour mon style de jeu, car nous devons défendre haut sur le terrain et laisser de grands espaces dans le dos de notre défense. Il a toutes les qualités. C'est quelqu'un de joyeux, mais quand il faut fournir un gros effort, il est toujours le premier à répondre présent. Je l'apprécie énormément, il peut être notre capitaine. »

Les performances de Bassey n'ont pas échappé aux observateurs au-delà de Craven Cottage. Jamie Redknapp, ancien joueur de Liverpool et de Tottenham, a ainsi déclaré sur Sky Sports : « C'est un vrai leader, il n'a que 26 ans et il semble progresser d'année en année. Franchement, je pense qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. »

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Bassey lui-même a évoqué son rôle de capitaine du club anglais : « C'est un immense honneur d'être le capitaine de ce club. C'est incroyable. »

Mais la plus grande surprise est venue de Javi Pereira, ancien joueur de Fulham, qui a lâché une petite bombe après la victoire 1-0 face à Hull City : « Calvin Bassey est capable de jouer à Barcelone. »

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Marca a voulu creuser cette affirmation, et Pereira a précisé : « Je suis convaincu que Barcelone n'a pas de défenseur central comme Bassey. Il possède des qualités physiques et athlétiques différentes, ce qui manque à Flick dans les grands matchs. Il peut jouer avec une ligne défensive haute, sait se projeter vers l'avant et se montre offensif dans la moitié de terrain adverse. »

L'ancien joueur de Fulham a ajouté : « En plus, il joue tous les matchs et se blesse rarement. »

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Bassey a atteint des pointes de vitesse de 34,4 km/h cette saison, ce qui fait de lui le huitième défenseur central le plus rapide de Premier League.

Pereira a expliqué que Bassey avait débuté sa carrière comme latéral gauche, ce qui lui permet de s'adapter à une défense à trois ou à une relance depuis l'arrière comme le pratique Barcelone, et de couvrir tout le couloir gauche.

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« Fulham est une équipe qui s'appuie sur la construction depuis l'arrière, et Bassey est extrêmement fiable dans ses passes. Il possède un atout que Barcelone n'a pas, à l'exception de Pau Cubarsí : la capacité à casser les lignes défensives par ses dribbles », a-t-il souligné.

Pereira a conclu : « C'est un leader. Il dégage un langage corporel très positif, communique remarquablement bien sur le terrain, et c'est un joueur courageux qui ne craint rien. »