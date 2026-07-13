Sous la conduite de Salah et d’un quatuor marocain, Madjer dessine la trajectoire des sélections arabes vers la Coupe du monde

Rabah Madjer, légende du football algérien, a présenté sa vision d’une sélection arabe idéale, capable, à ses yeux, de rivaliser avec les meilleures nations et même de remporter la Coupe du monde.

Lors de son passage dans l’émission saoudienne « Nadina », Madjer a expliqué que le football arabe disposait actuellement d’une génération exceptionnelle de joueurs, citant en exemple les performances des stars marocaines, égyptiennes et algériennes lors du tournoi en cours, et soulignant que l’écart entre les équipes arabes et les grandes puissances mondiales était plus faible que jamais.

Dans les cages, il opte pour le gardien marocain Yassine Bounou. La défense alignerait Ashraf Hakimi, Rami Bensebaïni, Boualem Khoukhi et Nasser Mazraoui, un quatuor capable à la fois de verrouiller l’arrière-garde et de projeter le jeu vers l’avant.

Au milieu, il retient Ezzedine Ounahi, Ibrahim Mazza et Imam Ashour, un trio capable de créer, de se projeter entre les lignes et de presser haut durant tout le match.

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En attaque, il aligne Mohamed Salah, Riyad Mahrez et Salem Al-Dossari, un trio dont l’expérience et la capacité à faire la différence peuvent, selon lui, donner à n’importe quelle équipe une puissance offensive capable de faire basculer les grands rendez-vous.

Pour conclure, la légende algérienne a estimé que cette sélection avait le potentiel d’atteindre la finale de la Coupe du monde et de briguer le titre. Il a enfin proposé de confier la direction de l’équipe à l’entraîneur égyptien Hossam Hassan, dont la forte personnalité et l’esprit de compétition pourraient, selon lui, transformer ce rêve arabe en réalité sur le terrain.