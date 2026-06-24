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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Sous la conduite de Messi et en l’absence de Ronaldo et Mbappé, la composition des équipes pour la deuxième journée de la Coupe du monde réserve son lot de surprises

Portugal vs Ouzbékistan
Portugal
Ouzbékistan
Coupe du monde
Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
France vs Irak
France
Irak
Kylian Mbappé
C. Ronaldo
L. Messi
E. Haaland
Portugal
Ouzbékistan
É.-U.
Argentine
Autriche
France
Irak
Norvège

Aucun joueur arabe ne figure dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde.

Le site « SofaScore », spécialisé dans les statistiques des joueurs, a dévoilé le onze idéal de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

À l’issue de la deuxième journée de la phase de groupes, achevée tôt ce mercredi matin, sept formations ont validé leur billet pour les seizièmes de finale : le Mexique, les États-Unis, l’Allemagne, la France, la Norvège, l’Argentine et la Colombie.

Cette sélection a réservé plusieurs surprises, la plus notable étant l’absence de Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, et de Kylian Mbappé, star de la France, malgré deux buts chacun lors des victoires contre l’Ouzbékistan (5-0) et l’Irak (3-0).

Même Erling Haaland, auteur d’un doublé contre le Sénégal (victoire 3-2 des coéquipiers de la star de Manchester City), a été écarté.

Aucun joueur arabe n’a été retenu, malgré les victoires du Maroc face à l’Écosse (1-0) et de l’Égypte contre la Nouvelle-Zélande (3-1).

C’est Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, qui mène l’équipe type, après avoir inscrit les deux buts de la victoire contre l’Autriche (2-0).

Comme le précise le site « SofaScore », qui établit cette équipe type en fonction des notes attribuées à chaque joueur lors de la même journée de compétition, seuls les mieux notés à leur poste sont retenus.

Voici la composition complète de l’équipe :

Gardien : Rom (Curaçao).

Défense : Dumfries (Pays-Bas), Khalilzadeh (Iran), Joye (Angleterre), Nuno Mendes (Portugal).

Milieu de terrain : Ostachio (Canada), Messi (Argentine), Bruno Fernandes (Portugal), Jakpo (Pays-Bas).

Attaque : Ueda (Japon), Oyarzabal (Espagne).

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