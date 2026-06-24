Le site « SofaScore », spécialisé dans les statistiques des joueurs, a dévoilé le onze idéal de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

À l’issue de la deuxième journée de la phase de groupes, achevée tôt ce mercredi matin, sept formations ont validé leur billet pour les seizièmes de finale : le Mexique, les États-Unis, l’Allemagne, la France, la Norvège, l’Argentine et la Colombie.

Cette sélection a réservé plusieurs surprises, la plus notable étant l’absence de Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, et de Kylian Mbappé, star de la France, malgré deux buts chacun lors des victoires contre l’Ouzbékistan (5-0) et l’Irak (3-0).

Même Erling Haaland, auteur d’un doublé contre le Sénégal (victoire 3-2 des coéquipiers de la star de Manchester City), a été écarté.

Aucun joueur arabe n’a été retenu, malgré les victoires du Maroc face à l’Écosse (1-0) et de l’Égypte contre la Nouvelle-Zélande (3-1).

C’est Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, qui mène l’équipe type, après avoir inscrit les deux buts de la victoire contre l’Autriche (2-0).

Comme le précise le site « SofaScore », qui établit cette équipe type en fonction des notes attribuées à chaque joueur lors de la même journée de compétition, seuls les mieux notés à leur poste sont retenus.

Voici la composition complète de l’équipe :

Gardien : Rom (Curaçao).

Défense : Dumfries (Pays-Bas), Khalilzadeh (Iran), Joye (Angleterre), Nuno Mendes (Portugal).

Milieu de terrain : Ostachio (Canada), Messi (Argentine), Bruno Fernandes (Portugal), Jakpo (Pays-Bas).

Attaque : Ueda (Japon), Oyarzabal (Espagne).