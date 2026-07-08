Les joueurs formés en Europe trustent les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, malgré la présence de l’équipe du Maroc, unique représentant arabe.

L’Égypte, éliminée mardi en huitièmes de finale par l’Argentine (2-3), a laissé le Maroc comme unique représentant arabe dans le tournoi.

Selon le journal espagnol AS, 85 % des joueurs présents en quarts de finale sont nés en Europe, y compris environ deux tiers de l’effectif marocain.

Le journal précise que 18 des 26 joueurs de l’effectif marocain sont nés sur le Vieux Continent : 6 en Espagne, autant en France, 3 aux Pays-Bas et autant en Belgique.

À l’inverse, l’Argentine affiche le plus faible contingent européen avec seulement deux joueurs : Giuliano Simeone et Nico Paz, nés respectivement en Italie et en Espagne.

À l’inverse, les effectifs de la Norvège et de l’Espagne sont composés à 100 % de joueurs européens, tandis que la Belgique, l’Angleterre et la France alignent 25 joueurs sur 26 nés sur le Vieux Continent ; la Suisse, elle, en compte 24.

Au total, seuls 37 des 208 joueurs présents en quarts de finale sont nés hors du continent européen : 24 Argentins, 8 Marocains, 2 Suisses, ainsi qu’un Belge, un Anglais et un Français.