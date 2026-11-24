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La magie portugaise a joué le premier rôle en menant le club saoudien d'Al-Nassr vers une nouvelle victoire en Ligue des champions de l'AFC Elite, aux dépens des Qataris d'Al-Sadd.

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Al-Nassr s'est imposé 2-1 face à Al-Sadd ce mardi, à l'Al-Awwal Park de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Elite.

La rencontre a commencé de façon mouvementée : l'ailier français d'Al-Nassr Kingsley Coman s'est blessé dans les trois premières minutes, à la suite d'un contact avec un joueur d'Al-Sadd. Il a dû quitter la pelouse et a été remplacé par l'attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan.

Cette blessure est survenue quelques minutes seulement après la première titularisation de l'ailier français avec Al-Nassr, lui qui sortait d'une grave blessure l'ayant tenu éloigné des terrains ces derniers temps.

Mais la donne a changé neuf minutes plus tard, à la 12e minute de jeu précisément, lorsque le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a obtenu un penalty après avoir été fauché dans la surface de réparation.

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Ronaldo s'est chargé lui-même de la sentence et l'a transformée avec brio à la 13e minute, d'une frappe surpuissante sur la droite du gardien Meshaal Barsham.

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La star portugaise a ainsi brisé la malédiction qui le poursuivait sur penalty avec Al-Nassr depuis le début de la saison. Il avait en effet manqué deux penalties consécutifs, une première pour lui en Roshn Saudi League, lors des matchs contre Neom et Al-Ahli, soit autant que son total de penalties manqués dans cette compétition la saison dernière.

Le dernier penalty inscrit par Ronaldo avec Al-Nassr en Roshn Saudi League remontait au 3 avril dernier, lors de la victoire 5-2 contre Al-Najma, avant qu'il ne retrouve le chemin des filets sur penalty en Ligue des champions de l'AFC Elite.

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Ce but a une portée historique pour la star portugaise, puisqu'il fait de lui le meilleur buteur de l'histoire d'Al-Nassr en Ligue des champions de l'AFC Elite avec 17 réalisations, une de plus que l'attaquant marocain Abderrazak Hamdallah, auteur de 16 buts avec Al-Nassr dans la compétition.

Mais la joie de Ronaldo et de ses coéquipiers a été de courte durée : Mohammed Waad a égalisé pour Al-Sadd à la 22e minute, à la réception d'une magnifique passe en profondeur d'Akram Afif, avant de loger le ballon avec habileté dans les filets du gardien brésilien Bento.

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Ronaldo a failli inscrire son deuxième but et redonner l'avantage à Al-Nassr à la 35e minute. Le milieu de terrain brésilien Angelo s'est retrouvé seul face à Meshaal Barsham avant de servir la star portugaise devant le but vide.

L'arbitre jordanien Adham Makhadmeh a d'abord validé le but, avant de l'annuler pour hors-jeu après avoir consulté la VAR.

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La première période touchait à peine à sa fin qu'un nouvel incident a éclaté, à la première minute du temps additionnel : Mohammed Waad, buteur d'Al-Sadd, a été directement expulsé après recours à la VAR, pour avoir craché sur Nawaf Boushal, le latéral d'Al-Nassr.

La seconde période a démarré de la meilleure des manières, puisque le Portugais João Félix, star d'Al-Nassr, a donné l'avantage au club saoudien d'un but splendide.

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À la 52e minute, Félix a reçu un ballon aérien à l'entrée de la surface, dos au but, avant de déclencher un retourné acrobatique qui a fini dans les filets de Meshaal Barsham, impuissant.

Les observateurs ont désigné le but de João Félix comme un candidat au prix « Puskás », décerné chaque année par la Fédération internationale de football (FIFA) à l'auteur du plus beau but.

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Les joueurs d'Al-Sadd ont tenté de revenir au score dans les dernières minutes, mais ceux d'Al-Nassr ont finalement réussi à faire la différence.

Ce succès porte le total d'Al-Nassr à 9 points et lui permet de grimper à la cinquième place de la zone Ouest de la Ligue des champions de l'AFC Elite, avec un match en retard à disputer face aux Émiratis d'Al-Wasl.

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De son côté, Al-Sadd a concédé sa troisième défaite de la saison dans la compétition asiatique et recule à la quatorzième place de la zone Ouest avec seulement deux points, glanés grâce à deux matchs nuls, sans la moindre victoire.