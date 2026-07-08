Sous l’impulsion de Messi et en l’absence de l’Égypte, le Maroc et l’Argentine trustent l’équipe type des huitièmes de finale

Les sélections du Maroc et de l’Argentine trustent l’équipe type des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, en l’absence des joueurs égyptiens.

Huit équipes ont validé leur billet pour les quarts de finale, notamment le Maroc, auteur d’un net 3-0 face au Canada, et l’Argentine, victorieuse 3-2 dans un match haletant contre l’Égypte.

À l’issue des huitièmes de finale, le site de statistiques « SofaScore » a dévoilé son onze idéal, établi en fonction des meilleures notes, qui ne comprenait aucun joueur des équipes éliminées de la Coupe du monde, y compris ceux de l’Égypte.

Seules le Maroc et l’Argentine placent trois représentants : Achraf Hakimi et Nasser Mazraoui sur les côtés, et Ezzedine Ounahi au milieu.

Côté argentin, la légende Lionel Messi domine le classement avec une note de 9,3, épaulé par le défenseur central Cristian Romero et le milieu de terrain Leandro Paredes.

En revanche, un seul représentant de cinq autres sélections a été retenu : le gardien suisse Grégoire Kobel, le défenseur français Dayot Upamecano, le milieu de terrain anglais Jude Bellingham, le Belge Charles De Ketelaere et l’attaquant norvégien Erling Haaland.

L’Espagne, malgré son billet pour les quarts (1-0 face au Portugal), reste la seule nation représentée dans cette équipe type.