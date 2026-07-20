Sous l’égide du FC Barcelone, la magie de La Masia s’invite en finale de la Coupe du monde

Les joueurs du FC Barcelone ont imposé leur loi en finale de la Coupe du monde 2026, guidant l’Espagne vers le sacre face à l’Argentine. Les anciens pensionnaires de La Masia ont nettement dominé tant sur le plan du jeu que des statistiques.

Selon le site international « SofaScore », les Barcelonais ont trusté la plupart des statistiques individuelles de la finale, confirmant leur rôle déterminant dans le sacre de la « Roja ».

Pedri a dominé le classement de la valeur attendue des passes décisives (xA) avec 0,47 et a été le meilleur créateur du match grâce à 4 passes décisives, rappelant qu’il compte parmi les meilleurs milieux de terrain mondiaux.

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Le jeune défenseur Pau Cubarsi s’est distingué comme le joueur le plus en vue sur la pelouse, avec 139 touches de balle, et a dominé le classement de la précision des passes (121 passes réussies), signant l’une des meilleures performances de l’histoire des finales mondiales.

Lamine Yamal n’était pas en reste : il a terminé la rencontre en tête des dribbles réussis avec 5, tout en s’imposant comme le joueur ayant remporté le plus de duels au sol avec 9, dans une prestation à la hauteur de sa grande personnalité malgré son jeune âge.

En conclusion, le site a lancé une pique ironique : « Si les clubs pouvaient remporter la Coupe du monde, nous saurions tous qui serait champion en 2026 », rappelant la domination des joueurs du FC Barcelone en finale et l’influence décisive des anciens de La Masia lors de cette soirée couronnée par le titre espagnol.