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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Sous l’égide de Benzema, Al-Hilal lance une stratégie de départ de ses stars

K. Benzema
Al Hilal
Saudi Pro League
D. Nunez
M. Leonardo
France
Arabie saoudite
Uruguay
Brésil

Un choc majeur qui pourrait enflammer le prochain mercato

La direction d’Al-Hilal a lancé une campagne de départs lors du mercato estival afin de restructurer l’équipe première et de retrouver un niveau de compétitivité lui permettant de conquérir tous les titres.

Le club avait déjà investi massivement lors du mercato d’hiver, en particulier pour recruter Karim Benzema, mais cela n’a pas suffi pour conquérir le championnat saoudien ni la Ligue des champions asiatique, Al-Hilal devant se contenter de la Coupe du Roi.

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Selon Al-Arabiya FM, trois éléments pourraient quitter le club lors du mercato estival, en tête desquels figure l’attaquant français Karim Benzema.

Darwin Núñez (Uruguay) et Marcos Leonardo (Brésil) pourraient également faire leurs valises, de sorte qu’un seul avant-centre étranger, Kadir Miti, resterait alors sous le maillot bleu.

Rappelons que, la saison passée, la direction a essuyé de vives critiques : les supporters réclamaient déjà le départ de plusieurs stars ainsi que celui de l’entraîneur italien Simone Inzaghi.

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