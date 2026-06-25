La direction d’Al-Hilal a lancé une campagne de départs lors du mercato estival afin de restructurer l’équipe première et de retrouver un niveau de compétitivité lui permettant de conquérir tous les titres.

Le club avait déjà investi massivement lors du mercato d’hiver, en particulier pour recruter Karim Benzema, mais cela n’a pas suffi pour conquérir le championnat saoudien ni la Ligue des champions asiatique, Al-Hilal devant se contenter de la Coupe du Roi.

À lire aussi : Mbappé contre Messi : le duel de la dernière danse et la revanche reportée

Selon Al-Arabiya FM, trois éléments pourraient quitter le club lors du mercato estival, en tête desquels figure l’attaquant français Karim Benzema.

Darwin Núñez (Uruguay) et Marcos Leonardo (Brésil) pourraient également faire leurs valises, de sorte qu’un seul avant-centre étranger, Kadir Miti, resterait alors sous le maillot bleu.

Rappelons que, la saison passée, la direction a essuyé de vives critiques : les supporters réclamaient déjà le départ de plusieurs stars ainsi que celui de l’entraîneur italien Simone Inzaghi.