Partager Suivez GOAL sur Google

L’attaquant de Manchester City Erling Haaland a laissé éclater sa colère après le refus d’un possible but égalisateur lors d’un match tendu de Premier League contre Fulham. L’équipe d’Enzo Maresca pensait avoir trouvé le moyen de revenir au score grâce à son buteur vedette, mais les arbitres sont intervenus, déclenchant un vif débat à l’Etihad Stadium.

Publicité

Le but refusé à Haaland déclenche la controverse

La scène s’est déroulée à la 25e minute, alors que Manchester City était mené 1-0 après l’ouverture du score inattendue des visiteurs. Haaland pensait avoir égalisé après que le gardien de Fulham Bernd Leno n’avait pas réussi à capter sa première tentative . L’attaquant de City avait alors repris le ballon relâché et l’avait envoyé au fond des filets. Mais l’arbitre Tom Bramall a rapidement refusé le but, estimant que Haaland avait frappé le ballon alors que Leno le tenait entre ses mains.

Haaland a manifesté sa colère en contestant la décision : selon lui, le ballon pouvait être joué puisque Leno ne l’avait pas correctement maîtrisé. Les ralentis ont montré que le gardien allemand avait posé ses deux mains sur le ballon, mais la question de savoir s’il en avait réellement le contrôle a suscité un vif débat.

La VAR confirme la décision de l’arbitre

Après les protestations sur le terrain et sur les réseaux sociaux, le centre de suivi des matches de la Premier League a officiellement précisé pourquoi le but avait été refusé. Cette explication visait à trancher le débat en détaillant l’interprétation exacte des règles relatives à la possession du ballon par le gardien.

Le centre de suivi des matches de la Premier League a expliqué la décision dans une publication sur X : « La décision de l’arbitre d’accorder un coup franc à Fulham et de refuser le but à Manchester City a été vérifiée et confirmée par la VAR, le gardien étant considéré comme ayant le contrôle du ballon. »

Publicité Publicité

Le compte a également relayé l’explication de l’équipe VAR : « VAR : Le ballon est sous contrôle entre les deux mains du gardien, puis l’attaquant le joue alors qu’il est ainsi en sa possession, avant de l’envoyer au fond des filets. »

Related Topics

City peine à retrouver son élan dans la course au titre

Ce but refusé était d’autant plus difficile à encaisser que Rodrigo Muniz avait donné l’avantage à Fulham à la 16e minute, en profitant des failles défensives de City. Mené au score, Manchester City n’avait aucune marge d’erreur s’il voulait réduire son retard de six points sur Arsenal, leader du championnat. Une quatrième défaite consécutive aurait porté un coup dur à ses espoirs de disputer le titre en Premier League et accentué les interrogations sur les choix tactiques de Maresca durant cette période difficile .

Malgré ce revers pour Haaland, City a fini par trouver la faille en seconde période et sauver un point. À la 57e minute, la recrue estivale Elliot Anderson a inscrit un but spectaculaire d’une reprise de volée depuis l’entrée de la surface de réparation.

Publicité

La pression monte dans la course au titre en Premier League

Si le but d’Anderson a permis à Manchester City d’arracher le nul, le club a encore du chemin à parcourir pour dépasser Arsenal en tête du classement. Arsenal devait jouer plus tard contre Newcastle, si bien que City a manqué l’occasion de mettre un maximum de pression sur son rival.

Manchester City aborde désormais une série de matches difficiles, à commencer par la réception de Naples mardi à l’Etihad Stadium en Ligue des champions. Le club se déplacera ensuite à l’Emirates Stadium pour un match de Premier League contre Arsenal, prévu le 29 novembre.