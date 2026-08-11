Le Borussia Dortmund s’était attaché, au terme de longues négociations avec les Belges, les services du joueur de 18 ans pour une indemnité de transfert d’environ 30 millions d’euros. Au BVB, l’international grec est appelé à succéder à Julian Brandt, dont le contrat n’avait pas été prolongé.

Karetsas s’est fait remarquer ce week-end lors de la victoire 3-2 du Borussia Dortmund en match amical sur la pelouse du champion d’Angleterre Arsenal, lorsqu’il a inscrit le but du 2-0 provisoire d’une belle frappe du gauche de loin. « C’était une action typique de Karetsas : rentrer dans l’axe, enrouler le ballon dans le petit filet opposé », a déclaré Fink à Sport1.

Pendant un an et demi, l’ancien entraîneur de Bundesliga a dirigé le joueur créatif à Genk, ce qui lui permet de porter un jugement fondé sur ses qualités : « C’est assurément un bon joueur, qui possède de bonnes dispositions techniques, qui est fort en dribble et capable de délivrer une bonne dernière passe », a expliqué Fink, avant d’ajouter : « Une petite souris magique, un vrai numéro 10. »

Que doit encore apprendre et améliorer Konstantinos Karetsas ?

Dans le même temps, Fink a aussi souligné que Karetsas aurait encore besoin de beaucoup de temps d’adaptation en Bundesliga, notamment en raison de son âge, et qu’il devait apprendre certaines choses : « Sur le plan footballistique, il est déjà très bon. Mais sur des points comme : quand jouer quelle passe, quand prendre le risque sur soi et quand je dois simplement jouer, là il peut certainement encore s’améliorer », a déclaré l’entraîneur. « D’abord, il a besoin de plus d’expérience », a-t-il ajouté.

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Sur le fond, Fink tenait toutefois à féliciter le BVB pour le transfert de Karetsas : « C’est encore un jeune joueur qui ne sait pas encore tout et ne peut pas encore tout faire. Il a les qualités de tout premier plan pour devenir un joueur de tout premier plan, en championnat et aussi au BVB », en était-il convaincu.

La saison dernière, Karetsas a inscrit trois buts et délivré 18 passes décisives en 49 matches officiels avec Genk.