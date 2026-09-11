Des documents et contrats consultés par le journal révèlent ainsi deux demandes de paiement d’environ 455 000 euros et 113 000 euros. Les virements auraient été effectués directement à la Qatar National Bank de Doha, sur le compte personnel du dirigeant de 45 ans. L’argent provenait de la prime de participation versée pour un match amical entre la sélection russe et le Cameroun, disputé en octobre 2023 à Moscou.

Comme la Russie a été exclue de toutes les compétitions officielles de la FIFA et de l’UEFA après le début de la guerre en Ukraine, cette rencontre revêtait une forte portée politique. Le Cameroun s’est présenté comme l’une des rares nations de renom à affronter la sélection du pays hôte.

Plusieurs anciens membres du comité directeur de la Fédération camerounaise de football, la Fecafoot, qu’Eto’o avait, selon leurs dires, délibérément poussés hors de leurs fonctions, ont formulé de graves accusations. Ils ont déclaré que la destination de cette somme n’était pas élucidée. Il y a déjà plus d’un an, ils avaient demandé au comité d’éthique de l’instance mondiale du football, dans une plainte formelle, d’enquêter sur ces faits, mais n’ont reçu à ce jour aucun retour.

Samuel Eto’o est-il protégé par Gianni Infantino ?

Ce silence persistant alimente au sein de la fédération camerounaise le soupçon selon lequel l’ancien professionnel pourrait être protégé par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Eto’o est considéré depuis longtemps comme l’un des plus fervents soutiens du dirigeant suisse. Récemment, le nom de l’ancien attaquant de classe mondiale est apparu dans les démarches juridiques de la FIFA contre l’UEFA, où il est cité nommément comme soutien au projet avorté d’Infantino de céder des parts de Coupes du monde à des investisseurs privés.

La FIFA a fermement rejeté toute influence et souligné l’indépendance de ses enquêteurs internes : « Le président de la FIFA n’a aucune influence sur les organes indépendants de la FIFA. La FIFA se félicite des contrôles légitimes. Ces contrôles ne constituent toutefois pas une licence pour propager des accusations infondées contre le président de la FIFA. »

Les critiques sur place se montrent néanmoins sceptiques. Le journaliste Guibai Gatama, qui a fait partie de la direction de la Fecafoot entre 2021 et 2022 avant d’en être exclu, a déclaré : « À ma connaissance, il n’existe aucun document comptable ou bancaire prouvant que les fonds versés sur le compte privé de Samuel Eto’o au Qatar ont ensuite été transférés vers un compte officiel de la Fecafoot ou enregistrés dans sa comptabilité. » Il a ajouté : « Les acteurs du football camerounais interprètent le silence de la FIFA comme un soutien politique et institutionnel à Samuel Eto’o. »

Getty Images

Pour quels clubs Samuel Eto’o a-t-il joué ?

Le mis en cause, qui conteste l’accusation de détournement de fonds, ne cache absolument pas ses liens étroits avec le patron de la FIFA. Dans un entretien accordé à France 24, Eto’o s’est récemment enthousiasmé : « Dans mon cœur, le président Gianni est devenu bien plus qu’un homme du monde du football, un frère, un grand frère, un ami, quelqu’un dont nous avons suivi l’ascension, quelqu’un que nous avons soutenu, avec qui nous avons construit ensemble des choses qui servent le football. »

Élu à quatre reprises footballeur africain de l’année, il avait notamment porté, durant sa carrière, les couleurs du Real Madrid, de Chelsea et d’Everton. Mais c’est au FC Barcelone qu’il a connu son époque la plus glorieuse, où il formait avec Lionel Messi et Thierry Henry un trio offensif remarquable, ainsi qu’à l’Inter Milan. Au cours de sa carrière, il a remporté deux Ligues des champions et de nombreux titres nationaux.