Des documents et contrats consultés par le journal révèlent ainsi deux demandes de paiement d’environ 455 000 euros et 113 000 euros. Les virements auraient été effectués directement vers la Qatar National Bank à Doha, sur le compte personnel du dirigeant de 45 ans. L’argent provenait de la prime de participation pour un match amical entre l’équipe nationale russe et le Cameroun, disputé en octobre 2023 à Moscou.

Parce que la Russie a été exclue de toutes les compétitions officielles de la FIFA et de l’UEFA après le début de la guerre en Ukraine, cette rencontre revêtait une forte portée politique. Le Cameroun faisait partie des rares nations un tant soit peu prestigieuses à avoir affronté la sélection du pays hôte.

Plusieurs anciens membres du comité directeur de la Fédération camerounaise de football, la Fecafoot, dont Eto’o affirme lui-même les avoir délibérément poussés hors de leurs fonctions, ont formulé de graves accusations. Ils ont déclaré que la destination de cette somme demeurait inexpliquée. Il y a déjà plus d’un an, ils avaient saisi, dans une plainte formelle, la commission d’éthique de l’instance mondiale du football pour qu’elle enquête sur les faits, mais n’ont reçu à ce jour aucune réponse.

Samuel Eto’o est-il protégé par Gianni Infantino ?

Ce silence persistant alimente au sein de la fédération camerounaise les soupçons selon lesquels l’ancien professionnel pourrait être protégé par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Eto’o est considéré depuis longtemps comme l’un des plus fervents soutiens du dirigeant suisse. Récemment, le nom de l’ancien attaquant de classe mondiale est apparu dans les démarches juridiques de la FIFA contre l’UEFA, où il est expressément cité comme soutien du projet avorté d’Infantino de vendre des parts de Coupes du monde à des investisseurs privés.

La FIFA a fermement rejeté toute influence et souligné l’indépendance de ses enquêteurs internes : « Le président de la FIFA n’a aucune influence sur les organes indépendants de la FIFA. La FIFA se félicite des contrôles légitimes. Toutefois, ces contrôles ne constituent pas une autorisation pour diffuser des accusations infondées contre le président de la FIFA. »

Les critiques sur place se montrent néanmoins sceptiques. Le journaliste Guibai Gatama, qui a fait partie de la direction de la Fecafoot entre 2021 et 2022 avant d’être ensuite exclu, a déclaré : « À ma connaissance, il n’existe aucun document comptable ou bancaire prouvant que les fonds virés sur le compte privé de Samuel Eto’o au Qatar ont ensuite été transférés sur un compte officiel de la Fecafoot ou enregistrés dans sa comptabilité. » Il a ajouté : « Les acteurs du football camerounais interprètent le silence de la FIFA comme un soutien politique et institutionnel à Samuel Eto’o. »

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Pour quels clubs Samuel Eto’o a-t-il joué ?

L’accusé, qui conteste les allégations de détournement de fonds, ne cache absolument pas ses liens étroits avec le patron de la FIFA. Dans un entretien accordé à France 24, Eto’o s’est récemment enthousiasmé : « Dans mon cœur, le président Gianni est devenu bien plus qu’un acteur du monde du football, un frère, un grand frère, un ami, quelqu’un dont nous avons suivi l’ascension, quelqu’un que nous avons soutenu, avec qui nous avons construit ensemble des choses au service du football. »

Le quadruple Ballon d’or africain avait notamment porté les couleurs du Real Madrid, de Chelsea et d’Everton au cours de sa carrière. Mais il a connu son époque la plus brillante au FC Barcelone, où il a formé avec Lionel Messi et Thierry Henry un trio offensif exceptionnel, ainsi qu’à l’Inter Milan. Au cours de sa carrière, il a remporté deux Ligues des champions et de nombreux titres nationaux.