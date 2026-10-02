La Fédération française de football (FFF) s’est immédiatement constituée partie civile dans la procédure dans le cadre de l’enquête. Sanhadji, entré dans la police en 2004 et surnommé « Momo » par les internationaux, s’expose à de lourdes conséquences judiciaires : le 16 septembre, il a été officiellement mis en examen pour recel de fonds publics volés, corruption active et passive, trafic d’influence, fraude ainsi que blanchiment dans le cadre d’une fraude fiscale.

En application de la présomption d’innocence, le tribunal lui a imposé une caution de 80 000 euros, une interdiction de contact avec les joueurs, entraîneurs et dirigeants actuels comme anciens, ainsi qu’une interdiction d’exercer dans le domaine du sport. De plus, toute visite au centre d’entraînement de Clairefontaine, au Stade de France et au Parc des Princes est désormais soumise à autorisation pour lui.

L’enquête du parquet de Paris a été déclenchée par des signalements de Tracfin, le service public de renseignement financier, à l’été 2024. La justice examine si les versements des internationaux doivent être considérés comme des dons réguliers ou comme une rémunération dissimulée pour des services de sécurité privés.

Mbappé a versé au total 180 300 euros au chef de la sécurité. Sur cette somme, 60 300 euros correspondaient à une prime du Mondial en juin 2023, après que la superstar a réparti ses primes au sein de l’équipe de sécurité. Trois autres agents ont reçu 30 000 euros chacun.

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Scandale financier : Kylian Mbappé fait-il lui aussi l’objet d’une mise en examen ?

120 000 euros supplémentaires ont été versés à Sanhadji via Fayza Lamari, la mère et agente de Mbappé, sous la forme d’un prêt pour l’achat d’une maison. L’entourage de Mbappé a souligné que ces sommes étaient destinées à saluer le travail accompli, sans contrepartie. Aucune mise en examen ne vise l’attaquant du Real Madrid. Les soupçons se sont toutefois renforcés avec des voyages privés, dont un déplacement au Cameroun en juillet 2023.

Pendant deux décennies, Sanhadji a agi comme interlocuteur central dans l’environnement de l’équipe de France. Son influence allait jusqu’aux demandes de l’équipe et de Zinedine Zidane de le conserver dans le staff pour la Coupe du monde 2026.

En dehors de Mbappé, les flux financiers provenant d’environ 15 internationaux actuels et anciens ont dépassé 300 000 euros entre 2020 et 2024, auxquels s’ajoutent de l’argent pour des vacances et des avantages en nature. Parmi eux figuraient des versements de Raphaël Varane, Sabri Lamouchi et Laurent Blanc, à hauteur de 20 000 euros chacun, de Yann M’Vila avec 15 000 euros, ainsi que de Mattéo Guendouzi avec 7 500 euros. Dans un message adressé à Guendouzi le 25 octobre 2024, Sanhadji a écrit : « Si cette affaire éclate au grand jour, c’en est fini de moi. »

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Le chef de la sécurité de l’équipe de France a même participé à la photo de groupe

La fédération et la police ont réagi progressivement aux faits. Après une enquête de l’Inspection générale, la Direction nationale de la police a ordonné le 19 décembre 2025 la mise à la retraite anticipée de Sanhadji en raison du chèque de Mbappé non déclaré.

La fédération l’a pourtant directement engagé avec un contrat jusqu’en juillet 2026, lui permettant ainsi d’accompagner la sélection au Mondial. Le 2 juin, Sanhadji a même rejoint, à l’initiative de Mbappé, la photo de groupe officielle lors de la visite du président de la République Emmanuel Macron.