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Juste après la victoire spectaculaire 2-1 du Dynamo Dresde contre le FC St. Pauli, marquée par deux buts dans le temps additionnel, la police a lancé à Dresde une vaste opération visant des membres du groupe « Ultras Dynamo ».

Environ 450 personnes ont été encerclées dans le stade. Dans le même temps, la police a lancé une vaste série de perquisitions dans des domiciles privés et des locaux associatifs à Dresde et dans les environs. Elle enquête sur 87 membres présumés du groupe, soupçonnés d’avoir fondé une organisation criminelle ou d’en faire partie. Le parquet et la direction de la police de Dresde l’ont annoncé.

Selon les informations de Bild, plus de 1 000 policiers auraient été mobilisés dans le seul stade Rudolf-Harbig, dont des unités spécialisées venues de Bavière et de Berlin.

Une opération de perquisitions d’une telle ampleur visant des groupes organisés de supporters, y compris dans un stade, n’avait sans doute encore jamais eu lieu sous cette forme en Allemagne. Elle reposerait sur plusieurs décisions du tribunal d’instance de Dresde. On ignore si les personnes mises en cause sont soupçonnées de crimes liés au football ou commis au-delà de ce milieu.