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Nick Woltemade a connu dimanche soir une première longtemps attendue avec la Juventus Turin, lors du match de championnat sur le terrain de la Fiorentina (2:2).

L’attaquant international allemand a égalisé à 1:1 à la 32e minute, inscrivant ainsi son tout premier but en Serie A à l’occasion de son neuvième match.

L’ancien joueur de Francfort Randal Kolo Muani avait préparé le but de Woltemade grâce à une belle action individuelle. L’ancien joueur de Brême et de Stuttgart a repris sa passe à dix mètres du but et conclu avec sang-froid d’une frappe bien placée.

Woltemade remplacé la mine déconfite malgré son premier but en championnat

Ce but était important pour Woltemade, mais aussi pour la Juve. Les Turinois avaient en effet rapidement été menés à Florence, Mateo Pellegrino ayant ouvert le score pour les locaux dès la 4e minute après un corner. Coup dur pour Woltemade et ses coéquipiers : ils ont également manqué leur entame de seconde période, Alieu Njie donnant l’avantage 2:1 à la Fiorentina à la 54e minute.

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Woltemade a donc quitté le terrain la mine déconfite lorsqu’il a été remplacé peu après. À la 57e minute, Edon Zhegrova est entré en jeu à la place de l’Allemand de 24 ans. Un peu plus tard, la Juventus est revenue à hauteur : le défenseur central Bremer a égalisé de la tête sur corner (66e, 2:2).

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Le score n’a plus évolué jusqu’au coup de sifflet final, malgré une fin de match mouvementée. Ce match nul ne suffit pas à la Juve : le club le plus titré d’Italie n’occupe toujours que la septième place du classement et son retard sur le groupe de tête s’est encore creusé. La Lazio Rome, leader, compte déjà onze points d’avance.

Nick Woltemade non retenu en équipe d’Allemagne après des débuts difficiles à la Juventus

Woltemade, prêté à la Juventus par Newcastle United depuis début septembre, a connu des débuts difficiles en Italie et fait souvent l’objet de critiques. Ses performances en demi-teinte ces dernières semaines lui coûtent actuellement aussi sa place en équipe d’Allemagne : le sélectionneur Jürgen Klopp ne l’a pas retenu pour les prochains matches internationaux de novembre, en Serbie et contre les Pays-Bas.

Getty Images

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Klopp a toutefois adressé un message encourageant à Woltemade, estimant que celui-ci était « sur la bonne voie. Il lui manque un peu cette capacité à représenter une réelle menace devant le but. La construction du jeu et l’enchaînement des actions sont là. La porte n’est donc évidemment pas fermée. Cela a été une décision difficile pour nous, mais parfois, la forme prime sur tout le reste », a déclaré Klopp.

Si Woltemade a marqué dimanche soir pour la première fois en Serie A, il avait déjà trouvé le chemin des filets à plusieurs reprises pour la Juve dans une autre compétition. En Ligue Europa, le joueur aux 14 sélections a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en quatre apparitions depuis le début de la saison.