Ces derniers jours, l'inquiétude a régné dans le monde sportif international concernant l'état de santé de la star colombienne James Rodríguez, meneur de jeu du club américain Minnesota United, suite à un problème de santé urgent survenu après qu'il eut rempli ses obligations internationales avec la sélection de son pays, « Los Cafeteros », lors de la dernière trêve internationale.

La crise de déshydratation

L'histoire a commencé le 29 mars dernier, lorsque le meilleur buteur de la Coupe du monde 2014 a participé au match amical international opposant la Colombie à la France, qui s'est soldé par une victoire des Bleus (3-1).

Après le coup de sifflet final, le joueur de 34 ans a commencé à présenter des symptômes de fatigue physique intense, qui se sont rapidement aggravés au cours des heures suivantes, pour aboutir à un diagnostic clinique de « déshydratation sévère ».

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Compte tenu de la gravité de l'état de santé du joueur et de la nécessité d'une surveillance médicale étroite, il a été décidé d'hospitaliser l'ancienne star du Real Madrid dans la matinée du 31 mars. Il y a passé trois jours sous surveillance constante, durant lesquels il a reçu les liquides et les traitements nécessaires par voie intraveineuse, avant d'être autorisé à quitter l'hôpital pour poursuivre sa convalescence chez lui sous la supervision d'une équipe médicale spécialisée.

Le club dément la « lysis des fibrines »

En l'absence d'informations officielles pendant la période d'hospitalisation, les médias américains ont relayé des informations selon lesquelles Rodríguez souffrirait de « rhabdomyolyse », un trouble médical grave résultant de la dégradation des tissus musculaires (atrophie musculaire), pouvant entraîner une insuffisance rénale ou des complications mortelles.

Face à ces spéculations, le club du Minnesota United a publié un communiqué ferme mettant fin aux rumeurs, affirmant catégoriquement qu'il n'existe aucune preuve biologique ou clinique étayant ces allégations.

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Le communiqué précise : « Le Minnesota United prend très au sérieux la santé et la vie privée de ses joueurs, et nous affirmons clairement qu’il n’existe aucune preuve médicale indiquant que James souffre d’une anémie falciforme. Nous demandons respectueusement au public et aux médias de cesser toute spéculation et d’attendre les mises à jour via nos canaux officiels. »

Les défis de la saison et le retour tant attendu

Ce problème de santé survient à un moment critique pour James, qui n'a disputé que 39 minutes sous les couleurs de son nouveau club depuis son arrivée en février dernier, en raison d'une série de problèmes physiques qui ont entravé ses débuts en NBA.

Alors que les doutes quant à sa disponibilité s'intensifiaient, les dernières nouvelles ont pris une tournure optimiste : le club a officiellement annoncé le retour de James au centre d'entraînement hier, lundi.

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La star colombienne a marqué son retour en participant à une séance d'entraînement légère et individuelle sous la supervision étroite du staff médical.

Il devrait être progressivement réintégré aux entraînements collectifs dans les prochains jours, conformément aux protocoles de prise en charge clinique, en vue de son retour tant attendu sur le terrain.