Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, a tenté de mettre un terme à la polémique soulevée ces derniers temps autour de l'avenir de l'attaquant argentin Julian Alvarez, affirmant que le dossier du joueur était désormais clos au sein du club, tout en reconnaissant avoir été affecté par les récents événements.

Alvarez a publiquement réclamé un transfert au Barça lors du dernier mercato estival, mais l'Atlético de Madrid a rejeté l'offre du Barça et s'est accroché au maintien de l'attaquant argentin, lié par un contrat jusqu'en 2030.

Cerezo a déclaré, dans des propos relayés par le quotidien espagnol « Sport », quelques heures avant l'affrontement face à Liverpool en Ligue des champions : « Je vois Alvarez en bonne forme, mais la vérité est qu'il souffre après ce qui s'est passé ces derniers temps, et c'est une chose qui inquiète. »

Il a ajouté : « Je pense que sa récupération se déroule bien, et quand l'entraîneur estimera que le moment est venu, il rejouera. L'affaire Julian est close. »

Alvarez n'a disputé aucun match comme titulaire avec l'Atlético de Madrid depuis le début de la saison en cours, se contentant d'entrer en jeu face à Villarreal et à l'Athletic Bilbao en Liga, tandis qu'il attend toujours son premier but.

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Un message avant le choc d'Anfield

Les propos de Cerezo interviennent quelques heures avant que l'Atlético de Madrid ne dispute son premier match de la nouvelle formule de la Ligue des champions, lorsqu'il se rendra chez Liverpool au stade d'Anfield.

Le président de l'Atlético a déclaré : « Nous avons joué de nombreuses fois contre eux, et nous avons toujours eu de bonnes sensations ici. Nous avons gagné, perdu et fait match nul, mais nous entrons toujours avec l'objectif de gagner, et j'espère que nous l'emporterons pour bien débuter en Ligue des champions. »

Le rêve de la finale à domicile

L'Atlético aborde l'édition actuelle de la Ligue des champions avec une motivation supplémentaire, le stade Metropolitano devant accueillir la finale.

Cerezo a commenté cela en ces termes : « Nous sommes heureux et fiers d'organiser la finale dans notre stade, et cela nous oblige à essayer de tout gagner afin d'atteindre cette finale. »

Le président de l'Atlético a également évoqué Marcos Llorente, l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe lors de ses précédentes visites à Anfield, où il a inscrit 4 buts sur la pelouse de Liverpool.

Il a déclaré : « Je l'espère. Je le vois en très bonne forme et il traverse une période formidable, il pourrait le faire, alors pourquoi pas ? »

En conclusion de ses propos, Cerezo a abordé la réalité de la concurrence dans le football espagnol et l'écart entre le Real Madrid, le Barça et les autres clubs, en déclarant : « L'écart avec les grands existe toujours, mais ce que nous voulons, c'est gagner partout où nous jouons. »