Souffian El Karouani serait, selon le média portugais MaisFutebol, proche d’un superbe prêt. Al-Qadsiah serait en effet en négociations très avancées avec Benfica pour un accord jusqu’à la fin de la saison.

Après une magnifique saison 2025/26 avec le FC Utrecht (18 passes décisives), El Karouani a rejoint Al-Qadsiah librement. Sur le plan sportif, son aventure là-bas peut pour l’instant être qualifiée de déception.

Lors des trois premiers matches de championnat de la saison, El Karouani ne figurait pas dans le groupe d’Al-Qadsiah, où tous les étrangers ne peuvent pas jouer en même temps. Les clubs de Saudi Pro League ne peuvent enregistrer que huit joueurs de plus de 23 ans comme éligibles.

Avec Koen Casteels, Nacho Fernández, Julian Weigl, Julián Quiñones, Mateo Retegui, Tijjani Reijnders, Cameron Puertas, Carlos Jiménez, Gastón Álvarez, Nahitan Nández, Otávio, Iker Almena et Sultan Harun, l’entraîneur Brendan Rogers dispose, en plus d’El Karouani, de nombreux autres joueurs étrangers.

Pour El Karouani, une belle solution semble toutefois se profiler. L’entraîneur de Benfica, Marco Silva, souhaite ajouter un nouveau latéral gauche à son effectif et voit en le natif de Bois-le-Duc, âgé de 25 ans, le candidat idéal.

« Il s’agit d’un prêt, et les clubs finalisent actuellement la répartition de la part salariale », sait MaisFutebol. Pour le poste de latéral gauche, Silva ne dispose pour l’instant que de Samuel Dahl (23 ans) et du très jeune José Neto (18 ans).

Si le transfert se concrétise, El Karouani affrontera cette saison l’AZ (à domicile) et NEC (à l’extérieur) en Ligue Europa. Lors du tirage au sort, les Portugais ont également été opposés à l’AC Milan (à l’extérieur), au Celtic (à domicile), au Viktoria Plzen (à l’extérieur), au Lech Poznan (à domicile), à l’Omonia Nicosie (à l’extérieur) et à l’OFI Crète (à domicile).